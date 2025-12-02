Радо Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

След европейска титла - тренировъчен лагер с Антъни Джошуа. Това предстои до края на годината за боксьора Радослав Росенов. Четирикратният европейски шампион ще бъде рамо до рамо с един от най-изявените боксьори в тежка категория в Дубай.

Следващите цели

Часове след като се превърна в първия българин - четирикратен европейски шампион по бокс за юноши, Радослав Росенов продължава с високите цели:

"За мен няма почивка – продължавам да си тренирам. Дай Боже, в началото на годината ще се подготвя за един профи мач", каза той за bTV.

В Дубай Радослав Росенов ще има възможност за втори път да се срещне с Антъни Джошуа. Британецът остана впечатлен от изявите на Росенов, когато в Гана пред над 10 000 зрители Радослав записа победа.

Сега обаче двамата ще тренират в една зала.

"Звучи много добре, преди това се бях видял с него в Гана, той ми пожела успех занапред и сега много се радвам, че ще се видя с него.

Когато видях Антъни Джошуа в Гана, той ме мотивира много. Kогато се доближих до него, видях, че е голям, грамаден човек. Мога да грабна стимул, защото никой не може да тренира с него.

Дай Боже – да сме заедно с него, да направим снимки, видеа с него. Може и да ми покаже някаква техника. Аз съм аматьорски боксьор, малко е трудно", добави Росенов.

Освен нови срещи на професионалния ринг, голямата цел пред Радослав Росенов е европейската титла в София през септември.

