Бокс

Трима български шампиони в битка за злато

Финалите на европейското първенство по бокс са днес

Трима български шампиони в битка за злато

Радослав Росенов, Викторио Илиев и Уилиам Чолов ще се качат на ринга в Будапеща в двубои за златните медали на европейското първенство по бокс до 23 години. 

В унгарската столица българският бокс отново показа, че е водеща сила на Стария континент. И не случайно страната ни излъчи най-много финалисти от всички 35 държави, които взеха участие на първенството.

На крачка от златото

В категория до 60 килограма Радослав Росенов преследва четвърта поредна титла при мъжете в тази възраст. Той ще се изправи около 14:00 часа срещу турчина Чинар Мехметан, а победа ще го превърне в първия боксьор в историята с четири златни медала от европейски първенства за мъже до 23 години.

След неговата среща на ринга трябва да излезе и Викторио Илиев. 19-годишният дебютант, който е европейски шампион за младежи, вече постигна впечатляващо класиране, но още не е казал последната си дума. В категория до 65 килограма той ще срещне коравия украинец Артур Кузменко.

Връзкар отказва Уилям Чолов от футбола

Последният финал е за Уилиам Чолов. Около 16:00 часа многократният ни шампион за юноши и младежи ще има сериозно предизвикателство в лицето на англичанина Боби Уолъс. Битката за златото е в категория до 80 килограма.

