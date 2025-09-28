Неуспешен порно актьор спечели титла в бокса

Победата на камерунеца Луис Тоби Онголо Онголо на шампионата по бокс в Санкт Петербург намери място на първите страници на вестниците в Русия. Никой чернокож боксьор досега не беше постигал такъв успех в "северната столица".

Пристига в Русия преди седем години. Сега е на 30. А до 22-годишна възраст не само не е бил професионален боксьор, но дори не е бил аматьор! Тренировките му обаче са завидни. Не излиза от фитнес залата, за което и до днес благодари на баща си.

Онголо-старши е бил културист и човек с невероятна физическа сила. В едно интервю Луис споделя, че баща му можел да убие пантера с голи ръце.

По стъпките на Нгану

Луис тренира на същото място като Франсис Нгану, камерунската суперзвезда на ММА. Познават се лично. Може би именно успехът на Нгану е мотивирал Луис да постигне успехи в новата си страна.

Първоначално той идва в Русия, за да учи. Във Владикавказ се записва в Североосетинския държавен университет „К. Л. Хетагуров“. Специализира международни отношения, но прекъсва само след година. Има финансови проблеми и затова се насочва към бокса, за да си изкарва прехраната.

Следва красива история от Санкт Петербург. И дори не е порнографска. Въпреки че Луис можеше да участва в нея.

В Санкт Петербург на Луис му е била предложена порно роля. Не си правете труда да търсите - камерунецът е отказал да приеме пари за това.

„Знам, че хората често предлагат незаконни начини за печелене на пари в Telegram. Веднъж някой ми писа, че планира да снима порно. Просто публикувах разговора в статуса си в социалните мрежи, за да предупредя африканските си братя и сестри в Русия.

Но, за моя изненада, един мой приятел се обърна към мен, за да ме попита дали може да ми направи порно снимки. Отидохме с брат ми на адреса, за да видим какво ще се случи. Няма да кажа какво видях там... Брат ми беше нает, но аз отидох, защото не вярвах, че такива неща изобщо съществуват“, цитира Sports.ru думите на Онголо.

Първи стъпки в ЦСКА

Тогава среща Генадий Петрович Хлобистин - треньор по бокс в ЦСКА. В началото Хлобистин е скептичен. Луис има няколко професионални битки зад гърба, но техниката му куца. Има голямо желание. И, разбира се, физическата му подготовка е на високо ниво. Започва да тренира в клуба и не след дълго взима титлата в Санкт Петербург.

Историята на Луис е наистина впечатляваща. В интервютата си той често залага на цитати, които биха били идеални за мотивационно съдържание.

„Хората казваха: „Никога няма да успееш.“ Но аз не слушах. Знаех, че ако вярваш в себе си, можеш да го направиш.“ За късното си качване на ринга казва: „Бях на 22 години – и всички ми казваха, че е твърде късно, че вече съм стар. Но това го говореха хора, които не знаят нищо за бокса. Просто продължих да работя всеки ден. Мислите, че съм талантлив? Не, нямам никакъв талант. Това е просто упорита работа. Работих всеки ден и нивото ми се подобри“, каза Онголо, мечтаейки един ден на стъпи на световния връх.

