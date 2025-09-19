Радослав Росенов: Аз съм голям пример за малките деца

Тържествено посрещане за Радослав Росенов в родния Русе. Боксьорът се прибра от световното първенство в Ливърпул с бронзов медал.

Той бе посрещнат от боксов клуб "Русе" и кмета на общината Пенчо Милков.

Пример за младите

Росенов сподели, че се е разболял, преди да се качи на ринга за полуфиналите. "Показах, че и да съм болен, мога да направя всичко!

Мисля, че съм голям пример за малките деца, затова залата да се напълни още повече с боксьори. Да се мотивират, да тренират и да успеят и пожелавам на всички млади спортисти да тренират и да не спират да мечтаят.

Аз бях мотивиран. На предното световно ми бяха взели медала от врата. На това световно исках просто да им покажа, че мога да вляза в медалите", сподели Росенов.

"Радо е такъв характер, че той отива винаги за първото място. Шампион като Радо е мечта за всеки да има. Първо, че той е талантлив боксьор, но и талантът му е подплатен с много труд", заяви треньорът Съби Събев.

Следващата цел на Радослав Росенов е първото място на европейското първенство до 23 години. Ако триумфира, той ще бъде първият е Европа четирикратен шампион.

