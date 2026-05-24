Усик остави Верхувен да блесне пред света преди да го победи

Светът се надяваше на сензация, но получи нокаут в 11-ия рунд!

Така може да опишем боксовия мач между шампиона Олександър Усик и претендента и кикбокс звезда в миналото си Рико Верхувен за титлата в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) пред едно от чудесата на света - Пирамидите в Гиза, Египет.

Прогнозите за лесна победа на украинеца срещу нидерландската суперзвезда в бойните спортове, но само с един боксов мач зад гърба си, не се сбъднаха.

39-годишният Усик пое доста тежки удари и постоянно беше атакуван, а развръзката дойде в 11-ия рунд.

Преднината на нидерландеца

Верхувен влезе изненадващо агресивно в срещата и показа, че добре е разучил противника. Ударите му бяха тежки и прецизни.

Усик им устоя заради по-солидния опит на ринга.

Украинецът търпеливо изчака своя момент, който дойде в 11-ия рунд.

След ъперкът Верхувен падна върху въжетата. Първоначално съдията позволи мачът да продължи, но след последвали нови крошета от Усик, срещата бе прекратена, а титлата остана в досегашния си притежател.

Актив

Така Усик вече има 25 победи, от които 16 с нокаут. Олимпийският шампион от Лондон 2012 е непобеден при професионалистите и в момента е притежател на титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Международната боксова организация (IBO) и Международната боксова федерация (IBF).

Двубоят със сигурност отвори широко вратите за Верхувен в бокса.

Като кикбоксьор нидерландецът е световният шампион, който най-дълго държа титлата в тежка категория на организацията Glory. Той бе шампион 4220 дни - от юни 2014 до ноември 2025 г. с 13 успешни защити.