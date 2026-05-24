bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Усик остави Верхувен да блесне пред света преди да го победи

Драматична боксова среща пред пирамидите в Гиза

Усик остави Верхувен да блесне пред света преди да го победи
Reuters

Светът се надяваше на сензация, но получи нокаут в 11-ия рунд! 

Така може да опишем боксовия мач между шампиона Олександър Усик и претендента и кикбокс звезда в миналото си Рико Верхувен за титлата в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) пред едно от чудесата на света - Пирамидите в Гиза, Египет. 

Прогнозите за лесна победа на украинеца срещу нидерландската суперзвезда в бойните спортове, но само с един боксов мач зад гърба си, не се сбъднаха. 

Снимка: Reuters

39-годишният Усик пое доста тежки удари и постоянно беше атакуван, а развръзката дойде в 11-ия рунд. 

Преднината на нидерландеца

Верхувен влезе изненадващо агресивно в срещата и показа, че добре е разучил противника. Ударите му бяха тежки и прецизни. 

Усик им устоя заради по-солидния опит на ринга. 

Украинецът търпеливо изчака своя момент, който дойде в 11-ия рунд. 

Снимка: Reuters

След ъперкът Верхувен падна върху въжетата. Първоначално съдията позволи мачът да продължи, но след последвали нови крошета от Усик, срещата бе прекратена, а титлата остана в досегашния си притежател. 

Актив

Така Усик вече има 25 победи, от които 16 с нокаут. Олимпийският шампион от Лондон 2012 е непобеден при професионалистите и в момента е притежател на титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Международната боксова организация (IBO) и Международната боксова федерация (IBF).

Снимка: Reuters

Двубоят със сигурност отвори широко вратите за Верхувен в бокса. 

Като кикбоксьор нидерландецът е световният шампион, който най-дълго държа титлата в тежка категория на организацията Glory. Той бе шампион 4220 дни - от юни 2014 до ноември 2025 г. с 13 успешни защити.

Тагове:

пирамиди бокс гиза Рико Верхувен олександър усик

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)
Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)
Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Последни новини

Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

"Живей активно" отново събра спортисти и ентусиасти за най-важната си задача

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките
Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV