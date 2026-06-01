"Децата са бъдещето": 1 юни с Кубрат и Тервел Пулеви Зарадваха десетки с автографи и снимки

Националното представителство на студентските съвети и УНИБИТ отбелязаха Международния ден на детето с празника „Младите с малките“, а специални гости бяха двамата ни най-добри боксьори на професионалния ринг - Кубрат и Тервел Пулеви.

На 1 юни Южният парк в София се изпълни с усмивки, игри и незабравими емоции по време на националната инициатива „Младите с малките“, организирана от Националното представителство на студентските съвети и Студентския съвет при Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Сред най-очакваните гости бяха Кубрат Пулев и Тервел Пулев, които зарадваха десетки деца и техните семейства с автографи, снимки и срещи. "Децата са бъдещето", щастлив бе Кобрата - световният и европейски шампион в тежка категория, по време на празника.

Тазгодишното издание премина под мотото „Книгите и изкуството“ и насочи вниманието към значението на четенето, въображението и творческото развитие на децата.

В инициативата се включиха Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети, Георги Николов – председател на Студентския съвет при УНИБИТ, както и Мария Гуркова – съветник по институционални политики.