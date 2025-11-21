bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

Усик ще управлява Украйна!

Стрелял е с миномет в Донбас

Усик ще управлява Украйна!
Reuters

Преди дни Световната боксова организация (WBO) обяви, че Олександър Усик се отказва от световната си титла в тежка категория.

Според официалната версия, причината са регулаторните изисквания за задължителни защити на пояса. Но зад тази паузa се крие нещо много по-шокиращо: Усик се готви за политическа кариера, гърми sovsport.ru!

Президентът на WBO Густаво Оливиери уверява, че вратите на организацията ще останат отворени за Усик, но феновете вече шушукат това не е просто оттегляне, а стратегически ход.

Снимка: bgnes

От ринга директно във властта

Според вътрешни украински източници, цитирани от депутата от Върховната Рада Олег Царев, Усик вече планира кандидатурата си за президент. Скандалът расте, тъй като боксьорът едновременно продължава да впечатлява с победи на ринга, но и се намесва в политиката.
След победата си над Тайсън Фюри през май 2024 г., Усик стана абсолютен шампион битката завърши с разделено решение и обвинения за ограбване от страна на Циганския барон.

Политически сценарии

Украинските анализатори вече предвиждат, че Усик може да бъде представен като неутрална фигура родом от Крим, говорещ руски и православен християнин. Това, според тях, ще му осигури подкрепа в югоизточната част на страната, а също и част от западния електорат.

Снимка: Reuters

Спекулира се, че две големи фракции ще се формират в Радата тази на Усик и тази на Валерий Залужни. Съвместно те могат да формират конституционно мнозинство.

Усик прекъсва серия от 27 мача без загуба на съперника на Кобрата

Най-скандалното обаче е едно твърдение, публикувано в руски медии: Усик се е появил на фронтовата линия в Донбас и е стрелял с миномет. В този момент образът на умерен спортист изчезва боксьорът вече е представен като военна фигура с твърда позиция срещу Русия.

Феновете и критиците се питат: какво означава това за Украйна? И може ли боксьорът-шампион да се превърне в лидер на нацията?

Кубрат Пулев е в стихията си: Искам Усик! (ВИДЕО)
