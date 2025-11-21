Преди дни Световната боксова организация (WBO) обяви, че Олександър Усик се отказва от световната си титла в тежка категория.
Според официалната версия, причината са регулаторните изисквания за задължителни защити на пояса. Но зад тази паузa се крие нещо много по-шокиращо: Усик се готви за политическа кариера, гърми sovsport.ru!
Президентът на WBO Густаво Оливиери уверява, че вратите на организацията ще останат отворени за Усик, но феновете вече шушукат това не е просто оттегляне, а стратегически ход.
Според вътрешни украински източници, цитирани от депутата от Върховната Рада Олег Царев, Усик вече планира кандидатурата си за президент. Скандалът расте, тъй като боксьорът едновременно продължава да впечатлява с победи на ринга, но и се намесва в политиката.
След победата си над Тайсън Фюри през май 2024 г., Усик стана абсолютен шампион битката завърши с разделено решение и обвинения за ограбване от страна на Циганския барон.
Украинските анализатори вече предвиждат, че Усик може да бъде представен като неутрална фигура родом от Крим, говорещ руски и православен християнин. Това, според тях, ще му осигури подкрепа в югоизточната част на страната, а също и част от западния електорат.
Спекулира се, че две големи фракции ще се формират в Радата тази на Усик и тази на Валерий Залужни. Съвместно те могат да формират конституционно мнозинство.
Най-скандалното обаче е едно твърдение, публикувано в руски медии: Усик се е появил на фронтовата линия в Донбас и е стрелял с миномет. В този момент образът на умерен спортист изчезва боксьорът вече е представен като военна фигура с твърда позиция срещу Русия.
Феновете и критиците се питат: какво означава това за Украйна? И може ли боксьорът-шампион да се превърне в лидер на нацията?
