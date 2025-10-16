Усик прекъсва серия от 27 мача без загуба на съперника на Кобрата

Кобрата се изкачва на ринга след едногодишна пауза на 12 декември в галавечер в Дубай. Пулев ще защитава регулярната световна титла на WBA срещу Мурат Гасиев – Железния.

Руснакът има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и едва 2 загуби, една от които от световния №1 Олександър Усик. За последен път Гасиев излиза на ринга преди по-малко от 2 месеца, когато спечели мачът си с нокаут.

Мачът

Новината идва ден след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и Моузес Итаума. Екипът на Пулев вече е договорил защита на световната му титла срещу Гасиев, поради което 20-годишният британец ще трябва да изчака своя шанс – пише BBC.

Моузес ще се включи в галавечерта в Дубай, след което ще се организира двубой между него и победителя от срещата между Кубрат и Гасиев.

Съперникът

От 13-годишен е на ринга, но в детството си се е занимавал с футбол, борба и джудо. Гасиев излиза на професионалния ринг за първи път през 2011-а на 17, като се боксира 7 години без загуба.

През 2016 година завоюва световната титла на IBF в полутежка категория, като я защитава два пъти. Гасиев постига 27 мача без поражение, докато настоящият световен шампион в тежка категория Олександър Усик прекъсва добрата му серия му през 2018 година със съдийско решение. Двамата излизат на финала в турнира „World Boxing Super Series“ в битка за световните титли на IBF, WBC, WBO в полутежка категория.

След битката с Усик, руснакът получава контузия в рамото и претърпява операция, след която директно скача в тежка категория през 2020 година. Сред най-големите Гасиев има 6 победи и 1 загуба, като последния път, в който излиза на ринга е на 23 август тази година, когато нокаутира американеца Джеремая Милтън.

