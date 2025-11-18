Кубрат Пулев е в стихията си: Искам Усик! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев ще предизвика Олександър Усик след защитата на регулярната световна титла на WBA. Битката на годината може да гледате пряко в ефира на bTV на 12 декември.
Българският боксьор се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса на WBA срещу Мурат Гасиев, който е амбициран да реши мача в Дубай с нокаут.
Руснакът е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, който от 2020 г. се състезава в тежка категория.
За 44-годишния Пулев това ще бъде първа защита на пояса, спечелен миналата година. Българинът е категоричен: титлата не му се дава лесно, а след защитата гледа директно към великия украинец.
„Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам Усик за безспорната корона“, заяви Пулев дни преди мача.
Междувременно Усик се отказа от титлата на WBO и загуби статута си на абсолютен шампион. Поясът беше присъден на британския боксьор Фабио Уордли, който спечели правото да се бие с Усик, след като нокаутира Джоузеф Паркър.
Уордли става 11-ият британец с титла в тежка категория след Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа, Дейвид Хей, Ленъкс Луис, Хърби Хайд, Хенри Акинванде, Франк Бруно, Майкъл Бент и Роб Фицпатрик.
32-годишният руски боксьор влиза в боя на 12 декември с увереност и амбиция да реши мача с нокаут.
„Отдавна чаках тази възможност. Пулев е силен шампион, но аз съм по-силен от всякога. Феновете ще видят истинска битка. Ще спечеля с нокаут. Нищо няма да ме спре по пътя ми към световната титла“, заяви Гасиев.
Битката Пулев–Гасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай – част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд от 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и приключва на 13 декември, като гвоздеят в програмата е именно дуелът за титлата в тежка категория.
