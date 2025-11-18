Кубрат Пулев е в стихията си: Искам Усик! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев ще предизвика Олександър Усик след защитата на регулярната световна титла на WBA. Битката на годината може да гледате пряко в ефира на bTV на 12 декември.

Българският боксьор се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса на WBA срещу Мурат Гасиев, който е амбициран да реши мача в Дубай с нокаут.

Руснакът е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, който от 2020 г. се състезава в тежка категория.

За 44-годишния Пулев това ще бъде първа защита на пояса, спечелен миналата година. Българинът е категоричен: титлата не му се дава лесно, а след защитата гледа директно към великия украинец.

Двама воини, двама нокаутьори

„Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам Усик за безспорната корона“, заяви Пулев дни преди мача.

Междувременно Усик се отказа от титлата на WBO и загуби статута си на абсолютен шампион. Поясът беше присъден на британския боксьор Фабио Уордли, който спечели правото да се бие с Усик, след като нокаутира Джоузеф Паркър.

Уордли става 11-ият британец с титла в тежка категория след Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа, Дейвид Хей, Ленъкс Луис, Хърби Хайд, Хенри Акинванде, Франк Бруно, Майкъл Бент и Роб Фицпатрик.

На какво се надява Гасиев ?

32-годишният руски боксьор влиза в боя на 12 декември с увереност и амбиция да реши мача с нокаут.

„Отдавна чаках тази възможност. Пулев е силен шампион, но аз съм по-силен от всякога. Феновете ще видят истинска битка. Ще спечеля с нокаут. Нищо няма да ме спре по пътя ми към световната титла“, заяви Гасиев.

Битката Пулев–Гасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай – част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд от 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и приключва на 13 декември, като гвоздеят в програмата е именно дуелът за титлата в тежка категория.

