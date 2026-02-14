Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?

Световната бойна общност е разтърсена от сензационно предизвикателство, отправено от легендата в бойните изкуства и екшън киното — Жан‑Клод Ван Дам, към американския боксьор и интернет феномен Джейк Пол.

Актьорът, станал известен с "Кикбоксьор" и "Кървав спорт", не само отправи предизвикателство, но предложи и уникален формат за двубоя — К‑1 срещу бокс.

"Обещавам, че няма да те ударям под колана"

Снимка: Getty Images

„Ей, Джейк Пол, нека се бием истински. Обещавам, че няма да те ударям под колана — никакви ниски удари, никакви лакти. Можем да се бием навсякъде по света, където поискаш“, заяви Ван Дам в социалните мрежи.

Легендарният белгиец предложи бой с правила от К‑1 и бокс, като подчерта - без ниски ритници, които могат да повредят коленете и глезените, без удари с лакти - просто чист и честен спортен двубой.

Снимка: Reuters

„Можем да се бием в Макао, Лас Вегас, Париж, Великобритания или Саудитска Арабия – изборът е ваш. Ще даря 15% от приходите си за благотворителност“, каза Ван Дам.

29‑годишният Джейк Пол, който започна като YouTube инфлуенсър, вече е професионален боксьор с 12 победи (7 с нокаут) и 2 загуби. Най‑скорошният му двубой бе срещу бившия световен шампион Антъни Джошуа на 20 декември 2025 г., завършил с нокаут за Ей Джей в шестия рунд.

Зрелище

Смесването на стилове — класически бокс срещу К‑1 — обещава зрелищен сблъсък на поколения и философии: култова филмова звезда срещу дигитален шампион.

Очаква се реакцията на Пол, а ако приеме, светът ще стане свидетел на един от най‑гледаните и обсъждани боеве за 2026 г.