Бокс

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Мачът на 12 декември ще бъде излъчен на живо по bTV

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев - Мурат Гасиев. Двамата боксьори ще се качат на ринга в Дубай на 12 декември в спор за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Зрелищният мач ще бъде излъчен на живо по bTV.

Подготовката на Мурат Гасиев

Руският боксьор се отправя oще днес към Обединените арабски емирства, две седмици преди да се опита да отнеме от Кобрата регулярната световната титла на WBA.

Там той ще проведе финалната част от подготовката си, след като в продължение на месеци тренираше в московското предградие "Серпухов".

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)

"Няколко пъти съм имал възможност да се боксирам за световна титла. Емоцията е много приятна, особено, когато ти вдигнат ръката. Аз направих всичко възможно, за да стигна до този сблъсък. Сега мога да кажа, че титлата световен шампион за мен е всичко или нищо. Битката ще отговори на много въпроси дали съм готов или не съм. Има неща, които не зависят от мен, но това, което мога да контролирам е желанието да тренирам още по-усилено и да стана световен шампион", каза Гасиев във видео на профила си в "Инстаграм".

