12 от 12! Баварската машина не пожали и Брюж

Байерн Мюнхен продължава победния си ход от началото на сезона! Баварците разгромиха с 4:0 гостуващия Брюж в третия кръг на Шампионската лига.

Така отборът на Венсан Компани постигна 12-и пореден успех и постави нов рекорд за най-силен старт на сезон в германския футбол. Байерн е само на победа от постижението на Милан от 1992/1993. "Росонерите" са единствените от Топ 5 първенствата на Стария континент, започвали кампания с 13 поредни успеха.

Байерн удължи и серията си без загуба в Мюнхен в Шампионската лига, като тя е от вече 36 мача. Германският гранд е спечелил 34 от тях.

Снимка: Reuters

Баварската машина гази

Днес головото шоу откри 17-годишният Ленарт Карл, за когото това бе дебют като титуляр в евротурнирите. Юношата на Байерн се разписа в 5'.

В 14' Хари Кейн удвои с 20-ия си гол за сезона. Любопитното е, че двамата най-велики в модерната история - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, никога не са вкарвали 20 попадения толкова бързо. Аржентинският гений го е постигал на 3 пъти след 17 двубоя, а португалската легенда - веднъж в 13.

Снимка: Reuters

Очакванията, че белгийците ще затруднят Байерн не се сбъднаха. Домакините си осигуриха трите точки още преди почивката - Луис Диас покачи на 3:0 в 34'.

През втората част Компани направи няколко промени, за да съхрани силите на титулярите си. Николас Джаксън, който смени Кейн в 69', оформи разгрома в 79'.

Снимка: Reuters

По този начин Байерн спечели със суха мрежа за 5-и път в 17-те си мача в Турнира на богатите с Компани начело. Брюж пък допусна второ поредно поражение и има едва един успех в последните си 13 срещи с представители на Бундеслигата.

В четвъртия кръг Байерн ще бъде изправен пред възможно най-големия тест - гостуване на носителя на трофея Пари Сен Жермен. На Брюж също ще бъде тежко - домакинство на Барселона.

