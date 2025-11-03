21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)

Голмайстор №1 в историята на националния отбор. Топ реализатор и на английската Висша лига. Просто Димитър Бербатов!

Сред най-красивите му попадения остава това за Байер Леверкузен при 1:1 срещу Рома в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2004/2005.

Фамозен Бербатов

Днес се навършват точно 21 години от фамозното изпълнение на Бербатов в Рим. Тогава, на Стадио Олимпико, той преодоля ефектно Траянос Делас и прехвърли отблизо Карло Дзоти - 0:1.

"Аспирините" обаче не удържаха крехкия аванс - Винченцо Монтела изравни в добавеното време след пас с пета на легендарния капитан на римските "вълци" Франческо Тоти.

Феновете често поставят пред гола срещу Рома други две брилянтни изпълнения на Бербатов - хеттрикът при 3:2 срещу Ливърпул и финтът, последван от асистенция към Кристиано Роналдо срещу Уест Хем.

