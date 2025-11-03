bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)

Това ли е най-красивият му гол?

Голмайстор №1 в историята на националния отбор. Топ реализатор и на английската Висша лига. Просто Димитър Бербатов!

Сред най-красивите му попадения остава това за Байер Леверкузен при 1:1 срещу Рома в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2004/2005.

Фамозен Бербатов

Днес се навършват точно 21 години от фамозното изпълнение на Бербатов в Рим. Тогава, на Стадио Олимпико, той преодоля ефектно Траянос Делас и прехвърли отблизо Карло Дзоти - 0:1.

"Аспирините" обаче не удържаха крехкия аванс - Винченцо Монтела изравни в добавеното време след пас с пета на легендарния капитан на римските "вълци" Франческо Тоти.

Феновете често поставят пред гола срещу Рома други две брилянтни изпълнения на Бербатов - хеттрикът при 3:2 срещу Ливърпул и финтът, последван от асистенция към Кристиано Роналдо срещу Уест Хем.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рома и Виктория Пилзен

Рома
Рома
1 : 2
Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
68%
Притежание на топката
32%
13
Точни удари
4
7
Неточни удари
2
75
Опасни атаки
30
12
Нарушения
19
10
Корнери
3
1
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Stadio Olimpico

Състави

99
24 23 22
19 8 17 43
21 18
9
17
99 6 18 80
5
22 40 21 19
23
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Jan Ziółkowski 24 Jan Ziółkowski
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Ермосо 22 Ермосо
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
М. Коне 17 М. Коне
Уесли 43 Уесли
Пауло Дибала 21 Пауло Дибала
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Артьом Довбик 9 Артьом Довбик
Мартин Йедличка 23 Мартин Йедличка
Ян Палуска 22 Ян Палуска
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Cheick Souare 19 Cheick Souare
5
Амар Мемич 99 Амар Мемич
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Томаш Ладо 18 Томаш Ладо
Принц Квабена Аду 80 Принц Квабена Аду
Рафиу Дуросинми 17 Рафиу Дуросинми
