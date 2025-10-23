6 гола, червен картон и 3 дузпи: Пълна драма в Лондон

За головото шоу познахме! Челси победи Аякс с 5:1 след едни първи 45‘, които не ни оставиха време да си поемем въздух. „Сините“ се превърнаха в първия отбор в Шампионската лига, за който в един мач отбелязват трима различни тийнейджъри.

Лудата първа част

Под проливния дъжд в английската столица началото на мача беше белязано от ожесточена битка в центъра на терена. Страстите се нажежиха в 15‘, когато Кенет Тейлър влезе опасно в краката на Факундо Буонаноте и получи директен червен картон.

От последвалия пряк свободен удар Марк Гиу изненада защитата на гостите и откри резултата, като стана най-младият голмайстор за Челси в Шампионската лига. „Сините“ продължиха с натиска и в 27‘ Мойзес Кайседо удвои аванса с удар от далеч и щастлив рикошет.

Пет минути по-късно Ваут Вегхорст сякаш върна интригата с точно изпълнен наказателен удар, но в края на полувремето обаче Челси получи две дузпи и окончателно реши изхода от срещата. Голмайстори от бялата точка бяха Енцо Фернандес и Естевао, който отново подобри рекорда за най-млад голмайстор за Челси в турнира.

След почивката, в 48‘, Тайрик Джордж оформи крайното 5:1. С неговия гол „сините“ записаха историческо постижение – за пръв път в Шампионската лига трима различни тийнейджъри(Гиу, Естевао и Джордж) от един отбор бележат в рамките на един мач.

Това е четвърта поредна победа за лондончани във всички турнири. Те се изкачват до 11-о място във временното класиране в Шампионската лига, с равен брой точки с осмия Нюкасъл. Аякс остава без победа и само с един гол, заемайки последната – 36-а позиция.

