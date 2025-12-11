6 от 6 за Арсенал в Шампионската лига (ВИДЕО)

Отборът на Арсенал остана единственият перфектен в Шампионската лига! "Артилеристите" победиха с 3:0 Брюж като гости в мач от шестия кръг на основната фаза.

Мениджърът на лидера в английската Висша лига Микел Артета направи 5 промени спрямо титулярния състав от мача с Астън Вила през уикенда, загубен драматично с 1:2. Въпреки че спестиха сили, лондочани не срещнаха трудности тази вечер.

Арсенал поведе в 25 чрез Нони Мадуеке, който преодоля с лекота Хоакин Сейс и Рафаел Ониедика, преди да разстреля дебютанта Дан ван ден Хювел, заменил контузилия се на загрявката Симон Миньоле.

Два бързи залпа

"Топчиите" решиха спора в началото на втората част. Две минути след почивката Мадуеке удвои с глава на празна врата след центриране на Мартин Субименди.

В 56' Габриел Мартинели стана първият в историята на Арсенал с попадения в 5 поредни двубоя от Турнира на богатите.

До края в игра за "артилеристите" се завърна Габриел Жезус. Бразилският нападател пропусна 332 дни футбол заради скъсани кръстни връзки. 16-годишният бранител Марли Салмън пък записа дебют за Арсенал.

В крайна сметка Арсенал се превърна във втория английски отбор с 10 поредни успеха в основната фаза на Шампионската лига.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Арсенал