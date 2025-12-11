bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
6 от 6 за Арсенал в Шампионската лига (ВИДЕО)

Тимът на Микел Артета спести сили, но мина през Брюж

Отборът на Арсенал остана единственият перфектен в Шампионската лига! "Артилеристите" победиха с 3:0 Брюж като гости в мач от шестия кръг на основната фаза.

Мениджърът на лидера в английската Висша лига Микел Артета направи 5 промени спрямо титулярния състав от мача с Астън Вила през уикенда, загубен драматично с 1:2. Въпреки че спестиха сили, лондочани не срещнаха трудности тази вечер.

Арсенал поведе в 25 чрез Нони Мадуеке, който преодоля с лекота Хоакин Сейс и Рафаел Ониедика, преди да разстреля дебютанта Дан ван ден Хювел, заменил контузилия се на загрявката Симон Миньоле.

Два бързи залпа

"Топчиите" решиха спора в началото на втората част. Две минути след почивката Мадуеке удвои с глава на празна врата след центриране на Мартин Субименди.

В 56' Габриел Мартинели стана първият в историята на Арсенал с попадения в 5 поредни двубоя от Турнира на богатите.

До края в игра за "артилеристите" се завърна Габриел Жезус. Бразилският нападател пропусна 332 дни футбол заради скъсани кръстни връзки. 16-годишният бранител Марли Салмън пък записа дебют за Арсенал.

В крайна сметка Арсенал се превърна във втория английски отбор с 10 поредни успеха в основната фаза на Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Арсенал

Брюж
Брюж
0 : 3
Арсенал
Арсенал
49%
Притежание на топката
51%
11
Точни удари
12
7
Неточни удари
8
37
Опасни атаки
51
10
Нарушения
9
1
Корнери
5
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Jan Breydelstadion

Състави

22
16 41 4 44
65 25
15 9 20
8
8 36 41
3 5 49
4 2 16 12
1
Симон Миньоле 22 Симон Миньоле
Дани ван ден Хевел 16 Дани ван ден Хевел
Уго Сике 41 Уго Сике
Хоел Леандро Ордонес Гереро 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро
Брандън Мечеле 44 Брандън Мечеле
Хоакин Сейс 65 Хоакин Сейс
А. Станкович 25 А. Станкович
Рафаел Нвадике 15 Рафаел Нвадике
К. Борхес 9 К. Борхес
Ханс Ванакен 20 Ханс Ванакен
Христос Цолис 8 Христос Цолис
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Кристиан Норгаард 16 Кристиан Норгаард
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Тагове:

арсенал шампионска лига белгия шампионската лига лидер брюж перфектен Габриел Мартинели нони мадуеке

