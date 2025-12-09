Айнтрахт пак се готви за сензация срещу Барселона!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Барселона приема Айнтрахт в Шампионската лига. Макар каталунците да изглеждат фаворити на хартия, те все още нямат победа срещу този съперник в официален мач. И двата тима търсят стабилност в турнира – Барса има само една победа в последните си четири срещи, докато Айнтрахт не е печелил нито веднъж след успеха си в първия кръг.

Разликата между двата отбора преди шестия кръг е само три точки. Мнозина биха предположили, че Барселона е сигурният победител, но испанският клуб все още ближе раните си от последната и единствена среща между двата отбора.

Унижението на Барселона

През 2022-а Барселона приключва срамно участието си в Шампионската лига, като отпада още в групите на турнира и завършва на трета позиция. Това класиране обаче им дава възможността да се състезават във втория по сила евротурнир Лига Европа. Фенове и експерти определят Барселона като големия фаворит за Купата, но реалността е различна.

На четвъртфиналите на пътя им застава Айнтрахт Франкфурт и германският клуб шокиращо изхвърля каталунците от турнира. След равенство в Германия, на "Камп Ноу" Айнтрахт матира Барса. „Блаугранас“ изостава с 0:3, но връща драматично два гола в добавеното време, но крайният резултат е в полза на гостите. Този сезон Айнтрахт печели и трофея в Лига Европа. А за Барселона остава горчилката.

Скорошна форма

Барселона търси постоянство в Шампионската лига и влиза в този кръг от средата на класирането, след като има само една победа в последните си четири мача (1 равенство, 2 загуби). Каталунците държат неприятна статистика – през 2025 г. никой друг отбор не е допуснал 3 или повече гола в толкова много срещи от турнира (6). Последният подобен мач беше тежката загуба с 0:3 от Челси.

Въпреки това тимът на Ханси Флик се съживи в атака – Барса е отбелязала 11 гола в последните три двубоя, включително пет в зрелищната победа с 5:3 над Реал Бетис в събота вечер.

Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник

Айнтрахт Франкфурт също не се намира в добра форма. Отборът е без победа в три последователни мача (1 равенство, 2 загуби) и в последния кръг на Бундеслигата беше разгромен с 0:6 от Лайпциг. Треньорът Дино Топмьолер определи представянето като „мрачно“, а защитата остава най-големият проблем на отбора.

Германците са допуснали 44 гола в 20 мача във всички турнири, включително 13 само в трите си поражения в Шампионската лига — две от които с резултат 1:5. Едва една победа в последните шест гостувания (3 равенства, 2 загуби) подсказва, че тимът пристига на „Камп Ноу“ в ролята на големия аутсайдер.

