bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига

Резервите на Микел Артета се превърнаха в герои

Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига
Reuters

Арсенал започна сезона си в Шампионската лига с трудна победа над Атлетик Билбао - 2:0. "Артилеристите" се увенчаха с успех след голове на резервите Габриел Мартинели (72') и Леандро Тросар (86').

Какво се случи?

Арсенал гостува на "Сан Мамес" в първия мач от Шампионската лига. Проблемът в състава на Микел Артета отново са контузиите. Испанският специалист не разчита на няколко от звездите си - Мартин Йодегор, Букайо Сака, Уилям Салиба, Кай Хаверц, Бен Уайт и Габриел Жесус.

Атлетик Билбао също бе без голамата си звезда Нико Уилямс, който лекува мускулна контузия.

Снимка: Reuters

Липсата на тези играчи се усети веднага. През първото полувреме "артилеристите" не успяха да създадат сериозно положение пред вратата на Унай Симон. От другата страна на терена Давид Рая също нямаше много работа през първата част.

Най-интересната ситуация бе в 30', когато Виктор Гьокереш и Юриен Тимбер се сблъскаха при центриране и се наложи намесата на медицинския екип. Първите 45 минути завършиха при нулево равенство.

Второто полувреме започна равностойно с атаки и пред двете врати, но без чисто голово положение. Главният съдия Донатас Румсас оставяше по-свободна игра.

Снимка: Reuters

Ключовият момент за Арсенал дойде в 72', когато Габриел Мартинели вкара първото попадение за "топчиите" за новия сезон. След като влезе като резерва, той успя да се включи по много добър начин, като измъкна топката от последния защитник на Билбао и сам срещу вратаря бе достатъчно хладнокръвен, за да отбележи.

В края на мача още една резерва отбеляза. След страхотен пробив Габриел Мартинели подаде на Леандро Тросар, който с щастлив рикошет и помощта на страничната греда уби интригата. 

До края на срещата Билбао се опита да натисне, но безуспешно.

А всички късни мачове може да следите в реално време чрез платформата Champions TV

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетик Билбао и Арсенал

Атлетик Билбао
Атлетик Билбао
0 : 2
Арсенал
Арсенал
39%
Притежание на топката
61%
6
Точни удари
9
5
Неточни удари
2
36
Опасни атаки
50
18
Нарушения
15
2
Корнери
2
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: San Mamés Barria

Състави

1
2 3 4 19
18 6
7 8 23
9
20 14 10
23 36 41
12 3 6 33
1
Унай Симон 1 Унай Симон
Горосабел 2 Горосабел
Дани Вивиан 3 Дани Вивиан
Айтор Паредес 4 Айтор Паредес
Адама Бойро 19 Адама Бойро
Микел Яурегизар 18 Микел Яурегизар
Микел Весга 6 Микел Весга
Алекс Беренгер 7 Алекс Беренгер
Oihan Sancet 8 Oihan Sancet
Робърт Наваро 23 Робърт Наваро
Уилямс 9 Уилямс
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Тагове:

футбол арсенал атлетик билбао микел артета артилеристи топчии Габриел Мартинели унай симон нико уилямс виктор гьокереш

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!
Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!
Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията

Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията
Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето

Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето
Валентин Илиев се завърна в ЦСКА

Валентин Илиев се завърна в ЦСКА

Последни новини

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига?

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига?
live
ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Марсилия и останалите късни мачове в Шампионска лига

ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Марсилия и останалите късни мачове в Шампионска лига
Валентин Илиев се завърна в ЦСКА

Валентин Илиев се завърна в ЦСКА
Ще живееш в сърцето ми: Скръбта на Биляна Дудова

Ще живееш в сърцето ми: Скръбта на Биляна Дудова
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV