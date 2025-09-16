Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига

Арсенал започна сезона си в Шампионската лига с трудна победа над Атлетик Билбао - 2:0. "Артилеристите" се увенчаха с успех след голове на резервите Габриел Мартинели (72') и Леандро Тросар (86').

Какво се случи?

Арсенал гостува на "Сан Мамес" в първия мач от Шампионската лига. Проблемът в състава на Микел Артета отново са контузиите. Испанският специалист не разчита на няколко от звездите си - Мартин Йодегор, Букайо Сака, Уилям Салиба, Кай Хаверц, Бен Уайт и Габриел Жесус.

Атлетик Билбао също бе без голамата си звезда Нико Уилямс, който лекува мускулна контузия.

Снимка: Reuters

Липсата на тези играчи се усети веднага. През първото полувреме "артилеристите" не успяха да създадат сериозно положение пред вратата на Унай Симон. От другата страна на терена Давид Рая също нямаше много работа през първата част.

Най-интересната ситуация бе в 30', когато Виктор Гьокереш и Юриен Тимбер се сблъскаха при центриране и се наложи намесата на медицинския екип. Първите 45 минути завършиха при нулево равенство.

Второто полувреме започна равностойно с атаки и пред двете врати, но без чисто голово положение. Главният съдия Донатас Румсас оставяше по-свободна игра.

Снимка: Reuters

Ключовият момент за Арсенал дойде в 72', когато Габриел Мартинели вкара първото попадение за "топчиите" за новия сезон. След като влезе като резерва, той успя да се включи по много добър начин, като измъкна топката от последния защитник на Билбао и сам срещу вратаря бе достатъчно хладнокръвен, за да отбележи.

В края на мача още една резерва отбеляза. След страхотен пробив Габриел Мартинели подаде на Леандро Тросар, който с щастлив рикошет и помощта на страничната греда уби интригата.

До края на срещата Билбао се опита да натисне, но безуспешно.

