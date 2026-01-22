Байерн е на осминафинал в ШЛ, Кейн с исторически пропуск

Байерн се класира за осминафиналите в Шампионската лига, след като победи Юнион Сен Жилоа с 2:0 в среща от седмия кръг.

И двете попадения на Алианц Арена отбеляза обичайният заподозрян - Хари Кейн, който обаче направи и исторически пропуск - първият си от дузпа с екипа на баварския колос в Турнира на богатите.

Байерн продължи серията без поражение като домакин в основната фаза на Шампионската лига. Тя е от вече 38 двубоя. Последната загуба на германския тим е с 2:3 от Манчестър Сити през 2013 г.

Рутинно

Байерн срещна неочаквани трудности преди почивката. Единственото положение за баварците се откри пред Кейн, чийто удар беше отразен от вратаря Кйел Шерпен.

Юнион отговори с по-чисто положение, при което Мануел Нойер показа класа срещу Промис Дейвид.

Мюнхенци не бяха завършвали при 0:0 в Шампионската лига от 2009 г. насам и головете през второто полувреме изглеждаха почти сигурни. Кейн откри резултата след корнер на Майкъл Олисе още в 52', преди да си изработи и реализира дузпа само 3 минути по-късно.

В 63' домакините останаха с 10 души заради втори жълт картон на Ким Мин-Джае.

В 81' Кейн получи възможност да оформи хеттрик, след като Камиел ван де Пер игра с ръка в наказателното поле. Английският голаджия обаче удари греда. Така той пропусна дузпа в Шампионската лига едва за втори път и първи откакто е в Байерн.

В последния кръг селекцията на Венсан Компани гостува на ПСВ Айндховен, докато Юнион, който има минимални шансове за участие в плейофите в дебютната си кампания, е домакин на Аталанта.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK