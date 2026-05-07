Байерн скочи на съдията, спасява го странно правило

От Байерн скочиха на рефера Жоао Пинейро след отпадането си в полуфиналите на Шампионската лига. Странно правило обаче спасява португалския съдия.

Баварският колос отпадна след 1:1 в Мюнхен заради загубата с 4:5 преди седмица. Първата спорна ситуация снощи дойде в 31', когато Витиня опита да изчисти, но топката срещна ръката на Жоао Невеш.

Втората претенция на Байерн е за игра с ръка на Нуно Мендеш в края на срещата. Тогава той можеше да бъде изгонен с втори жълт картон.

"Защо нямаше червени картони при играта с ръка? Не разбирам. Дадоха дузпа срещу нас в Париж за подобно нещо, но сега не отсъдиха такава в наша полза. Разбирам правилата, но тук говорим за ръка, която е вдигната над главата. Имам чувството, че в тази ситуация имаше грешно отсъждане в наша вреда. Жалко е, но отпаднахме в два мача срещу много добър отбор. Нямам способността дълго време да съм разочарован. Поздравления за ПСЖ. Ние трябваше да бъдем по-решителни на терена.", заяви треньорът на Байерн - Венсан Компани.

Снимка: Reuters

Гняв и недоволство

"Меко казано е учудващо, не съдия само с 15 мача в Шампионската лига получи правото да свири подобен полуфинал. Той трябва да обясни някои от отсъжданията си по време на мача.", коментира изпълнителният директор на баварците Ян-Кристиан Дресен.

Британският BBC обаче посочи странното правило, което измъква Пинейро при най-обсъжданата ситуация - играта с ръка в 31'.

"Не се присъжда игра с ръка при ситуация, когато това се случва след отиграване на съотборник (освен ако топката не отива директно във вратата на съперника или въпросният играч вкара гол непосредствено след това – в такъв случай се отсъжда пряк свободен удар в полза на другия отбор).", пише в инструкцията, описана в Правило 12.

Никой обаче не намира обяснения относно второто положение за игра с ръка в наказателното поле на ПСЖ в края на мача. Сайтът Football-Italia.net оправдава липсата на реакция от италианския отговорник на VAR Марко ди Бело с факта, че не става дума за ситуация за директен червен картон.