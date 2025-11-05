Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Манчестър Сити разби „жълто-черните“ в Англия

Reuters

Манчестър Сити спечели с 4:1 у дома срещу Борусия Дортмунд. Голмайстори за „гражданите“ бяха Фил Фоудън, Раян Шерки и бившият футболист на „жълто-черните“ – Арлинг Холанд. Норвежецът се превърна в единственият футболист, отбелязвал гол в пет поредни мача от Шампионската лига за три различни отбора. 

Така Сити удължи впечатляващата си серия до 13 поредни победи у дома срещу германски отбори, като във всяка от тези срещи е вкарвал поне по два гола. Освен това Пеп Гуардиола вече няма загуба от Борусия Дортмунд в 11 поредни мача.

Нов рекорд за Холанд

Снимка: Reuters

Фил Фоудън откри резултата за Манчестър Сити в средата на първото полувреме с прецизен удар по земя от над 20 метра, който изненада вратаря Грегор Кобел. От началото на сезон 2023/24 англичанинът е отбелязал повече голове извън наказателното поле във всички турнири, отколкото всеки друг играч от Висшата лига през този период.

Само седем минути по-късно „гражданите“ удвоиха аванса си. Арлинг Холанд се разписа срещу бившия си клуб с мощен удар, който едва не скъса мрежата. „Терминаторът“, както често го наричат противниците му, постави нов рекорд – той е единственият футболист, отбелязвал гол в пет поредни мача от Шампионската лига за три различни отбора (Манчестър Сити, Борусия Дортмунд и РБ Залцбург).

Снимка: Reuters

Фоудън отново блести

След почивката Манчестър Сити не свали оборотите, а индивидуалната класа на Фоудън отново се прояви. Англичанинът вкара втория си гол в мача по почти идентичен начин – с техничен фалцов удар във вратата на Кобел.

Осемнадесет минути преди края Борусия все пак успя да стигне до почетно попадение. Валдемар Антон засече перфектно успоредно подаване на голлинията от Юлиан Райерсон и донесе утеха на гостуващите фенове.

Снимка: Reuters

Финалното 4:1 оформи Раян Шерки в добавеното време с първия си гол в Шампионската лига за Манчестър Сити.

Това е първа загуба за Борусия Дортмунд в тазгодишното издание на Шампионската лига, като поражението ги оставя на 12-о място във временното класиране. Междувременно Манчестър Сити е четвърти и остава непобеден.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Борусия Дортмунд

Манчестър сити
Манчестър сити
4 : 1
Борусия Дортмунд
Борусия Дортмунд
50%
Притежание на топката
50%
12
Точни удари
9
6
Неточни удари
3
51
Опасни атаки
40
11
Нарушения
17
4
Корнери
4
3
Засади
0
4-1-4-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
27 5 24 33
14
26 4 47 11
9
9
27 14
26 20 8 24
3 4 5
1
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Грегор Кобел 1 Грегор Кобел
Валдемар Антон 3 Валдемар Антон
Нико Шлотербек 4 Нико Шлотербек
Рами Бенсебайни 5 Рами Бенсебайни
Джулиан Райърсън 26 Джулиан Райърсън
Марсел Сабицер 20 Марсел Сабицер
Феликс Нмеча 8 Феликс Нмеча
Д. Свенсон 24 Д. Свенсон
Карим Адейеми 27 Карим Адейеми
Максимилиан Байер 14 Максимилиан Байер
Серху Гираси 9 Серху Гираси
