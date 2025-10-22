Бивш играч на Черно море с рекорд в Шампионската лига!

Гол на бившия футболист на Черно море Леандро Андраде не беше достатъчен на Карабах, за да стигне до нещо повече от загуба срещу Атлетик Билбао. Баските спечелиха първите си три точки този сезон в Шампионската лига с трудна победа с 3:1 над азербайджанския шампион.

Рекордът

Светкавично начало за Карабах! Леандро Андраде се възползва от неуспешно изчистване и смълча "Сан Мамес" още в 49-ата секунда на срещата. Бившият футболист на Черно море се превърна в единствения играч в историята, който отбелязва попадение в първата минута на мач от евротурнирите в три различни срещи.

Снимка: Reuters

Андраде бе част от редиците на Черно море само преди 3 години, заедно със своя роднина Патрик Андраде, между 2020 и 2022 година. За "моряците" полузащитникът записа 45 мача, в които отбеляза 2 попадения и асистира за още 8.

След преминаването си в азербайджанския първенец, Андраде има над 100 голови участия в 177 мача – като 6 от тях са в евротурнирите (5 гола и 1 асистенция). 26-годишният става 4 пъти шампион на страната и 2 пъти носител на купата, като веднъж е голмайстор на лигата.

Снимка: Reuters

Обратът на Билбао

След гола Атлетик Билбао пое инициативата и в 18-ата минута домакините стигнаха до златна възможност, при която Горка Гурусета пропусна сам срещу вратаря на азерите. На няколко пъти "баските" стигнаха до добри положения, но топката така и не искаше да попадне в мрежата.

Снимка: Reuters

След 10 отправени удара, домакините най-после стигнаха до изравнителното попадение пет минути преди почивката. Гурусета отново се откъсна сам срещу Матеуш Кохалски под рамката на Карабах и този път не сгреши.

Второто полувреме започна така, както приключи първото – Карабах под постоянен обстрел! Трябваше нещо специално, за да може топката да премине зад Кохалски и в 70-ата минута стадионът избухна – този път за гол на домакините.

Снимка: Reuters

Появилият се едва пет минути по-рано Роберто Наваро изпрати неспасяем удар от над 20 метра и остави вратаря на гостите безсилен. В 85-ата минута, противно на развоя на събитията, топката бе избита от голлинията на Билбао, а три минути по-късно Горка Гурусета сложи точката в сблъсъка с второто си попадение за вечерта.

