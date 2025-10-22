bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бивш играч на Черно море с рекорд в Шампионската лига!

Бивш играч на Черно море с рекорд в Шампионската лига!
Reuters

Гол на бившия футболист на Черно море Леандро Андраде не беше достатъчен на Карабах, за да стигне до нещо повече от загуба срещу Атлетик Билбао. Баските спечелиха първите си три точки този сезон в Шампионската лига с трудна победа с 3:1 над азербайджанския шампион.

Рекордът

Светкавично начало за Карабах! Леандро Андраде се възползва от неуспешно изчистване и смълча "Сан Мамес" още в 49-ата секунда на срещата. Бившият футболист на Черно море се превърна в единствения играч в историята, който отбелязва попадение в първата минута на мач от евротурнирите в три различни срещи.

Снимка: Reuters

Андраде бе част от редиците на Черно море само преди 3 години, заедно със своя роднина Патрик Андраде, между 2020 и 2022 година. За "моряците" полузащитникът записа 45 мача, в които отбеляза 2 попадения и асистира за още 8.

След преминаването си в азербайджанския първенец, Андраде има над 100 голови участия в 177 мача – като 6 от тях са в евротурнирите (5 гола и 1 асистенция). 26-годишният става 4 пъти шампион на страната и 2 пъти носител на купата, като веднъж е голмайстор на лигата.

Снимка: Reuters

Обратът на Билбао

След гола Атлетик Билбао пое инициативата и в 18-ата минута домакините стигнаха до златна възможност, при която Горка Гурусета пропусна сам срещу вратаря на азерите. На няколко пъти "баските" стигнаха до добри положения, но топката така и не искаше да попадне в мрежата.

Снимка: Reuters

След 10 отправени удара, домакините най-после стигнаха до изравнителното попадение пет минути преди почивката. Гурусета отново се откъсна сам срещу Матеуш Кохалски под рамката на Карабах и този път не сгреши.

Второто полувреме започна така, както приключи първото – Карабах под постоянен обстрел! Трябваше нещо специално, за да може топката да премине зад Кохалски и в 70-ата минута стадионът избухна – този път за гол на домакините.

Снимка: Reuters

Появилият се едва пет минути по-рано Роберто Наваро изпрати неспасяем удар от над 20 метра и остави вратаря на гостите безсилен. В 85-ата минута, противно на развоя на събитията, топката бе избита от голлинията на Билбао, а три минути по-късно Горка Гурусета сложи точката в сблъсъка с второто си попадение за вечерта.

Атлетик Билбао
срещу
Карабах
22.10.2025 19:45

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген

Карабах
Карабах
2 : 0
Копенхаген
Копенхаген
49%
Притежание на топката
51%
6
Точни удари
7
4
Неточни удари
5
39
Опасни атаки
55
10
Нарушения
20
4
Корнери
7
2
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 20
21 15 10
17
9 10
11 12 27 16
13 5 6 15
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Кади 20 Кади
Алексий Кашчук 21 Алексий Кашчук
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Rodrigo Huescas 13 Rodrigo Huescas
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Томас Дилейни 27 Томас Дилейни
Робърт 16 Робърт
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси

Срещата по минути

90+3′ Nəriman Axundzadə получи жълт картон
90′ Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
90′ Крис Куаку е сменен от Абдела Зубир
85′ Турал Байрамов получи жълт картон
83′ ГООООЛ! Еманюел Адай беше точен за отбора си
Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни 78′
78′ Турал Байрамов влезе на мястото на Леандро Андраде
78′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
74′ Жълт картон за Матеус Силва
70′ Еманюел Адай влезе на мястото на Алексий Кашчук
Мохамед Ачури влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос 69′
Маркос Лопес получи жълт картон 50′
Junnosuke Suzuki  влезе на мястото на Робърт 46′
Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко 46′
28′ ГООООЛ! Абдела Зубир беше точен за отбора си
Йорам Заге влезе на мястото на Rodrigo Huescas 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Карабах

Бенфика
Бенфика
2 : 3
Карабах
Карабах
53%
Притежание на топката
47%
6
Точни удари
9
8
Неточни удари
1
65
Опасни атаки
34
11
Нарушения
6
8
Корнери
3
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 4 30 26
20 5
8 10 21
14
17
15 20 10
35 8
2 13 81 44
99
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Кади 20 Кади
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17

Срещата по минути

Муса Гурбанли влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez 90′
ГООООЛ! Алексий Кашчук беше точен за отбора си 86′
79′ Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос
79′ Енрике Араухо е сменен от Вангелис Павлидис
Алексий Кашчук влезе на мястото на Марко Янкович 77′
Турал Байрамов е сменен от Елвин Чаферкулиев 77′
70′ Джанлука Престиани влезе на мястото на Андреас Шелдеруп
70′ Франьо Иванович е сменен от Фредрик Аурснес
Еманюел Адай е сменен от Леандро Андраде 66′
ГООООЛ! Camilo Andres Durán Marquez беше точен за отбора си 48′
ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си 30′
16′ ГООООЛ! Вангелис Павлидис беше точен за отбора си
6′ ГООООЛ! Енцо Баренечеа беше точен за отбора си
Тагове:

шампионска лига черно море атлетик билбао трети кръг Карабах леандро андраде

