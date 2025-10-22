Бивш играч на Черно море с рекорд в Шампионската лига!

Гол на бившия футболист на Черно море Леандро Андраде не беше достатъчен на Карабах, за да стигне до нещо повече от загуба срещу Атлетик Билбао. Баските спечелиха първите си три точки този сезон в Шампионската лига с трудна победа с 3:1 над азербайджанския шампион.
Рекордът
Светкавично начало за Карабах! Леандро Андраде се възползва от неуспешно изчистване и смълча "Сан Мамес" още в 49-ата секунда на срещата. Бившият футболист на Черно море се превърна в единствения играч в историята, който отбелязва попадение в първата минута на мач от евротурнирите в три различни срещи.
Андраде бе част от редиците на Черно море само преди 3 години, заедно със своя роднина Патрик Андраде, между 2020 и 2022 година. За "моряците" полузащитникът записа 45 мача, в които отбеляза 2 попадения и асистира за още 8.
След преминаването си в азербайджанския първенец, Андраде има над 100 голови участия в 177 мача – като 6 от тях са в евротурнирите (5 гола и 1 асистенция). 26-годишният става 4 пъти шампион на страната и 2 пъти носител на купата, като веднъж е голмайстор на лигата.
Обратът на Билбао
След гола Атлетик Билбао пое инициативата и в 18-ата минута домакините стигнаха до златна възможност, при която Горка Гурусета пропусна сам срещу вратаря на азерите. На няколко пъти "баските" стигнаха до добри положения, но топката така и не искаше да попадне в мрежата.
След 10 отправени удара, домакините най-после стигнаха до изравнителното попадение пет минути преди почивката. Гурусета отново се откъсна сам срещу Матеуш Кохалски под рамката на Карабах и този път не сгреши.
Второто полувреме започна така, както приключи първото – Карабах под постоянен обстрел! Трябваше нещо специално, за да може топката да премине зад Кохалски и в 70-ата минута стадионът избухна – този път за гол на домакините.
Появилият се едва пет минути по-рано Роберто Наваро изпрати неспасяем удар от над 20 метра и остави вратаря на гостите безсилен. В 85-ата минута, противно на развоя на събитията, топката бе избита от голлинията на Билбао, а три минути по-късно Горка Гурусета сложи точката в сблъсъка с второто си попадение за вечерта.
Атлетик Билбао
срещу
Карабах
22.10.2025 19:45
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген
49%
Притежание на топката
51%
Стадион:
Bakı Olimpiya Stadionu
Състави
99
2
13
81
44
35
20
21
15
10
17
9
10
11
12
27
16
13
5
6
15
1
99
Матеуш Кохалски
2
Матеус Силва
13
Бахлул Мустафазада
81
Кевин Медина Рентерия
44
Елвин Чаферкулиев
35
Педро Бикальо
20
Кади
21
Алексий Кашчук
15
Леандро Андраде
10
Абдела Зубир
17
1
Доминик Котарски
13
Rodrigo Huescas
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
15
Маркос Лопес
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
27
Томас Дилейни
16
Робърт
9
Юсуфа Мукоко
10
Мохамед Елюнуси
Срещата по минути
90+3′
Nəriman Axundzadə получи жълт картон
90′
Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
90′
Крис Куаку е сменен от Абдела Зубир
85′
Турал Байрамов получи жълт картон
83′
ГООООЛ! Еманюел Адай беше точен за отбора си
Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни
78′
78′
Турал Байрамов влезе на мястото на Леандро Андраде
78′
Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
74′
Жълт картон за Матеус Силва
70′
Еманюел Адай влезе на мястото на Алексий Кашчук
Мохамед Ачури влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос
69′
Маркос Лопес получи жълт картон
50′
Junnosuke Suzuki влезе на мястото на Робърт
46′
Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко
46′
28′
ГООООЛ! Абдела Зубир беше точен за отбора си
Йорам Заге влезе на мястото на Rodrigo Huescas
15′
