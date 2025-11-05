bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бивш на Черно море шокира Челси в Баку

Карабах продължава приказката си в Шампионска лига

Бивш на Черно море шокира Челси в Баку
Reuters

Разочарование за Челси в Азербайджан! Карабах измъкна равенство срещу „сините“ у дома - 2:2 в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Герой за азерите отново беше бившият футболист на Черно море Леандро Андраде, който отбеляза третото си попадение в турнира за сезона.

Карабах се превръща в приятната изненада през настоящата кампания. Това е седма точка за азерите в Шампионската лига, което ги поставя в удобна позиция за класиране за елиминационната фаза на турнира.

Шокът в първата част

Снимка: Reuters

Мачът започна зле за Челси - Ромео Лавия беше принуден да напусне терена след поредна контузия.

В 16-ата минута „сините“ нанесоха първия удар. Естевао откри резултата с техничен изстрел в близкия ъгъл и записа своя четвърти гол от началото на сезона.

Така бразилецът стана единственият южноамерикански играч, отбелязал гол в два поредни мача от Шампионската лига на възраст 18 години или по-малко.

Снимка: Reuters

Шест минути по-късно бившият играч на Черно море Леандро Андраде изравни резултата след груба грешка на Йорел Хато. Тийнейджърът загуби контрол над топката и я подари на Камило Дуран, който уцели страничната греда, преди Андраде да довкара за 1:1 - своето трето попадение в турнира този сезон.

Десет минути по-късно Карабах шокира гостите от Англия. След като вече беше замесен при първия гол, Йорел Хато отново сгреши – центриране на домакините срещна ръката му, а съдията без колебание отсъди дузпа. Марко Янкович беше безупречен от бялата точка и изведе Карабах напред с 2:1.

Снимка: Reuters

Гарначо спасява точката

Трима играчи на Челси бяха заменени още на почивката, а промените веднага оказаха влияние – „сините“ заиграха далеч по-агресивно. Само 7 минути след появата си на терена Алехандро Гарначо изравни резултата след комично „двойно подаване“ със защитник на домакините.

Снимка: Reuters

След гола обаче Челси отново свали оборотите и не успя да създаде други сериозни опасности пред вратата на азерите. "Сините" дори извадиха късмет да си тръгнат от Баку с точка, след като азерите пропуснаха отлична възможност да вземат всичко в добавеното време на сблъсъка.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Челси

Карабах
Карабах
2 : 2
Челси
Челси
39%
Притежание на топката
61%
7
Точни удари
11
2
Неточни удари
5
28
Опасни атаки
52
9
Нарушения
19
2
Корнери
8
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 8
20 15 10
17
32
41 20 11
17 45
24 4 21 3
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Кади 20 Кади
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Джорел Хато 21 Джорел Хато
Кукурела 3 Кукурела
Андрей Сантос 17 Андрей Сантос
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Estêvão 41 Estêvão
Жоао Педро 20 Жоао Педро
Джейми Байное-Гитънс 11 Джейми Байное-Гитънс
Тирик Джордж 32 Тирик Джордж

Срещата по минути

Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо 90+1′
87′ Жълт картон за Кевин Медина Рентерия
75′ Алексий Кашчук е сменен от Абдела Зубир
75′ Dani Bolt е сменен от Елвин Чаферкулиев
Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Жоао Педро 71′
61′ Турал Байрамов е сменен от Леандро Андраде
61′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
ГООООЛ! Алехандро Ферейра беше точен за отбора си 52′
47′ Матеус Силва получи жълт картон
Жълт картон за Рийс Джеймс 47′
Алехандро Ферейра е сменен от Джейми Байное-Гитънс 46′
Хоакин Фернандес е сменен от Андрей Сантос 46′
Лиъм Делап е сменен от Тирик Джордж 46′
Андрей Сантос получи жълт картон 44′
39′ Марко Янкович се разписа.
31′ Еманюел Адай влезе на мястото на Кади
29′ ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си
Estêvão отбеляза гол! 16′
Мойсес Кайседо Корозо е сменен от Ромео Лавия 8′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс

Челси
Челси
5 : 1
Аякс
Аякс
66%
Притежание на топката
34%
14
Точни удари
2
8
Неточни удари
0
77
Опасни атаки
10
15
Нарушения
6
11
Корнери
0
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

12
25 29 4 21
40 45 8
41 38 11
25
7 10 11
16 8
2 4 37 15
22
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Джорел Хато 21 Джорел Хато
Факундо Валентин Буонаноте 40 Факундо Валентин Буонаноте
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Estêvão 41 Estêvão
Марк Гую Пас 38 Марк Гую Пас
Джейми Байное-Гитънс 11 Джейми Байное-Гитънс
Ремко Пасвеер 22 Ремко Пасвеер
Лукас Роза 2 Лукас Роза
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Джеймс Макконъл 16 Джеймс Макконъл
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Раул Моро 7 Раул Моро
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст

Срещата по минути

Киан Фиц-Джим влезе на мястото на Мика Марсел Годс 84′
Антон Гаей е сменен от Лукас Роза 84′
Твои Регер влезе на мястото на Джеймс Макконъл 79′
66′ Reggie Walsh е сменен от Ромео Лавия
56′ Estêvão получи жълт картон
49′ Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо
48′ ГООООЛ! Тирик Джордж беше точен за отбора си
46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес
Дейви Клаасен влезе на мястото на Уоут Вегхорст 46′
46′ Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас
46′ Тревох Чалоба влезе на мястото на Тосин Адарабиойо
Жълт картон за Уоут Вегхорст 45+5′
45+6′ Estêvão е точен от бялата точка.
45′ Точно изпълнение на Хоакин Фернандес.
Уоут Вегхорст не сбърка. 33′
31′ Тосин Адарабиойо получи жълт картон
27′ Мойсес Кайседо Корозо отбеляза гол!
Jorthy Mokio влезе на мястото на Оскар Глух 23′
18′ Марк Гую Пас отбеляза гол!
Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетик Билбао и Карабах

Атлетик Билбао
Атлетик Билбао
3 : 1
Карабах
Карабах
60%
Притежание на топката
40%
13
Точни удари
6
8
Неточни удари
3
76
Опасни атаки
34
14
Нарушения
5
8
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: San Mamés Barria

Състави

1
2 4 14 17
30 18
9 8 10
11
7
17 15 10
35 20
2 13 81 44
99
Унай Симон 1 Унай Симон
Горосабел 2 Горосабел
Айтор Паредес 4 Айтор Паредес
Аймерик Лапорт 14 Аймерик Лапорт
Юри Берчиче 17 Юри Берчиче
Алехандро Рего 30 Алехандро Рего
Микел Яурегизар 18 Микел Яурегизар
Уилямс 9 Уилямс
Oihan Sancet 8 Oihan Sancet
Нико Уилямс 10 Нико Уилямс
Горка Гурузета 11 Горка Гурузета
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Кади 20 Кади
17
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
Nəriman Axundzadə 7 Nəriman Axundzadə

Срещата по минути

88′ ГООООЛ! Горка Гурузета беше точен за отбора си
81′ Микел Весга влезе на мястото на Oihan Sancet
Dani Bolt е сменен от Матеус Силва 79′
70′ ГООООЛ! Робърт Наваро беше точен за отбора си
Алексий Кашчук е сменен от Camilo Andres Durán Marquez 67′
Турал Байрамов влезе на мястото на Nəriman Axundzadə 67′
65′ Робърт Наваро е сменен от Нико Уилямс
65′ Иниго Руис де Галарета е сменен от Алехандро Рего
65′ Хесус Аресо влезе на мястото на Горосабел
Марко Янкович влезе на мястото на Педро Бикальо 56′
Еманюел Адай влезе на мястото на Леандро Андраде 56′
40′ Горка Гурузета отбеляза гол!
38′ Алекс Беренгер влезе на мястото на Уилямс
Леандро Андраде отбеляза гол! 1′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген

Карабах
Карабах
2 : 0
Копенхаген
Копенхаген
49%
Притежание на топката
51%
6
Точни удари
7
4
Неточни удари
5
39
Опасни атаки
55
10
Нарушения
20
4
Корнери
7
2
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 20
21 15 10
17
9 10
11 12 27 16
13 5 6 15
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Кади 20 Кади
Алексий Кашчук 21 Алексий Кашчук
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Rodrigo Huescas 13 Rodrigo Huescas
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Томас Дилейни 27 Томас Дилейни
Робърт 16 Робърт
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси

Срещата по минути

90+3′ Nəriman Axundzadə получи жълт картон
90′ Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
90′ Крис Куаку влезе на мястото на Абдела Зубир
85′ Жълт картон за Турал Байрамов
83′ Еманюел Адай отбеляза гол!
Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни 78′
78′ Турал Байрамов е сменен от Леандро Андраде
78′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
74′ Жълт картон за Матеус Силва
70′ Еманюел Адай влезе на мястото на Алексий Кашчук
Мохамед Ачури е сменен от Пантелис Хацидиакос 69′
Маркос Лопес получи жълт картон 50′
Junnosuke Suzuki  влезе на мястото на Робърт 46′
Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко 46′
28′ Абдела Зубир отбеляза гол!
Йорам Заге влезе на мястото на Rodrigo Huescas 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Бенфика

Челси
Челси
1 : 0
Бенфика
Бенфика
56%
Притежание на топката
44%
5
Точни удари
7
3
Неточни удари
2
46
Опасни атаки
35
13
Нарушения
14
3
Корнери
5
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 23 5 3
8 25
7 40 49
32
11 14 10
20 5 8
17 4 30 26
1
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Беноа Бадиашиле 5 Беноа Бадиашиле
Кукурела 3 Кукурела
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Педро Нето 7 Педро Нето
Факундо Валентин Буонаноте 40 Факундо Валентин Буонаноте
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Тирик Джордж 32 Тирик Джордж
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Доди Лукебакио 11 Доди Лукебакио
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков

Срещата по минути

Жозе Моуриньо получи жълт картон 90+3′
Енрике Араухо влезе на мястото на Фредрик Аурснес 89′
Томас Араухо получи жълт картон 88′
Николас Отаменди получи жълт картон 83′
81′ Рийс Джеймс е сменен от Мало Густо
81′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Беноа Бадиашиле
Андреас Шелдеруп влезе на мястото на Доди Лукебакио 77′
Франьо Иванович влезе на мястото на Георгий Судаков 77′
Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос 77′
Томас Араухо влезе на мястото на Антонио Силва 73′
Фредрик Аурснес получи жълт картон 63′
62′ Жълт картон за Жоао Педро
61′ Жоао Педро е сменен от Тирик Джордж
61′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Алехандро Ферейра
54′ Estêvão влезе на мястото на Факундо Валентин Буонаноте
Ричард Риос получи жълт картон 49′
46′ Жълт картон за Факундо Валентин Буонаноте
45+1′ Жълт картон за Хоакин Фернандес
Жълт картон за Енцо Баренечеа 34′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Челси

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
3 : 1
Челси
Челси
56%
Притежание на топката
44%
11
Точни удари
4
5
Неточни удари
5
49
Опасни атаки
39
12
Нарушения
7
6
Корнери
2
4
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
27 2 4 44
6 45
17 7 14
9
20
10 8 7
24 25
27 23 4 3
1
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро

Срещата по минути

Андрей Сантос получи жълт картон 90+6′
90+1′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн
90+1′ Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри
Коул Палмър отбеляза гол! 89′
85′ Жълт картон за Майкъл Олиз
85′ Жълт картон за Конрад Лаймер
Estêvão влезе на мястото на Хоакин Фернандес 81′
Андрей Сантос е сменен от Рийс Джеймс 68′
Алехандро Ферейра влезе на мястото на Педро Нето 68′
64′ Леон Горецка е сменен от Александър Павлович
63′ Хари Кейн отбеляза гол!
51′ Саша Боуи влезе на мястото на Йосип Станишич
46′ Ким Мин-Дже е сменен от Джонатан Тах
Жълт картон за 30′
Жълт картон за 30′
29′ получи жълт картон
29′ Джонатан Тах получи жълт картон
Коул Палмър отбеляза гол! 29′
27′ Хари Кейн е точен от бялата точка.
20′ Тревох Чалоба прати топката в собствената си врата.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Карабах

Бенфика
Бенфика
2 : 3
Карабах
Карабах
53%
Притежание на топката
47%
6
Точни удари
9
8
Неточни удари
1
65
Опасни атаки
34
11
Нарушения
6
8
Корнери
3
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 4 30 26
20 5
8 10 21
14
17
15 20 10
35 8
2 13 81 44
99
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Кади 20 Кади
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17

Срещата по минути

Муса Гурбанли е сменен от Camilo Andres Durán Marquez 90′
ГООООЛ! Алексий Кашчук беше точен за отбора си 86′
79′ Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос
79′ Енрике Араухо е сменен от Вангелис Павлидис
Алексий Кашчук е сменен от Марко Янкович 77′
Турал Байрамов влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев 77′
70′ Джанлука Престиани е сменен от Андреас Шелдеруп
70′ Франьо Иванович е сменен от Фредрик Аурснес
Еманюел Адай е сменен от Леандро Андраде 66′
ГООООЛ! Camilo Andres Durán Marquez беше точен за отбора си 48′
ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си 30′
16′ Вангелис Павлидис отбеляза гол!
6′ ГООООЛ! Енцо Баренечеа беше точен за отбора си
Тагове:

челси черно море Карабах Естевао

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

