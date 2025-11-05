Бивш на Черно море шокира Челси в Баку

Разочарование за Челси в Азербайджан! Карабах измъкна равенство срещу „сините“ у дома - 2:2 в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Герой за азерите отново беше бившият футболист на Черно море Леандро Андраде, който отбеляза третото си попадение в турнира за сезона.

Карабах се превръща в приятната изненада през настоящата кампания. Това е седма точка за азерите в Шампионската лига, което ги поставя в удобна позиция за класиране за елиминационната фаза на турнира.

Шокът в първата част

Снимка: Reuters

Мачът започна зле за Челси - Ромео Лавия беше принуден да напусне терена след поредна контузия.

В 16-ата минута „сините“ нанесоха първия удар. Естевао откри резултата с техничен изстрел в близкия ъгъл и записа своя четвърти гол от началото на сезона.

Така бразилецът стана единственият южноамерикански играч, отбелязал гол в два поредни мача от Шампионската лига на възраст 18 години или по-малко.

Снимка: Reuters

Шест минути по-късно бившият играч на Черно море Леандро Андраде изравни резултата след груба грешка на Йорел Хато. Тийнейджърът загуби контрол над топката и я подари на Камило Дуран, който уцели страничната греда, преди Андраде да довкара за 1:1 - своето трето попадение в турнира този сезон.

Десет минути по-късно Карабах шокира гостите от Англия. След като вече беше замесен при първия гол, Йорел Хато отново сгреши – центриране на домакините срещна ръката му, а съдията без колебание отсъди дузпа. Марко Янкович беше безупречен от бялата точка и изведе Карабах напред с 2:1.

Снимка: Reuters

Гарначо спасява точката

Трима играчи на Челси бяха заменени още на почивката, а промените веднага оказаха влияние – „сините“ заиграха далеч по-агресивно. Само 7 минути след появата си на терена Алехандро Гарначо изравни резултата след комично „двойно подаване“ със защитник на домакините.

Снимка: Reuters

След гола обаче Челси отново свали оборотите и не успя да създаде други сериозни опасности пред вратата на азерите. "Сините" дори извадиха късмет да си тръгнат от Баку с точка, след като азерите пропуснаха отлична възможност да вземат всичко в добавеното време на сблъсъка.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Челси

Карабах 2 : 2 Челси 39% Притежание на топката 61% 7 Точни удари 11 2 Неточни удари 5 28 Опасни атаки 52 9 Нарушения 19 2 Корнери 8 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu Състави 99 2 13 81 44 35 8 20 15 10 17 32 41 20 11 17 45 24 4 21 3 1 99 Матеуш Кохалски 2 Матеус Силва 13 Бахлул Мустафазада 81 Кевин Медина Рентерия 44 Елвин Чаферкулиев 35 Педро Бикальо 8 Марко Янкович 20 Кади 15 Леандро Андраде 10 Абдела Зубир 17 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 4 Тосин Адарабиойо 21 Джорел Хато 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 45 Ромео Лавия 41 Estêvão 20 Жоао Педро 11 Джейми Байное-Гитънс 32 Тирик Джордж Срещата по минути Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо 90+1′ 87′ Жълт картон за Кевин Медина Рентерия 75′ Алексий Кашчук е сменен от Абдела Зубир 75′ Dani Bolt е сменен от Елвин Чаферкулиев Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Жоао Педро 71′ 61′ Турал Байрамов е сменен от Леандро Андраде 61′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez ГООООЛ! Алехандро Ферейра беше точен за отбора си 52′ 47′ Матеус Силва получи жълт картон Жълт картон за Рийс Джеймс 47′ Алехандро Ферейра е сменен от Джейми Байное-Гитънс 46′ Хоакин Фернандес е сменен от Андрей Сантос 46′ Лиъм Делап е сменен от Тирик Джордж 46′ Андрей Сантос получи жълт картон 44′ 39′ Марко Янкович се разписа. 31′ Еманюел Адай влезе на мястото на Кади 29′ ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си Estêvão отбеляза гол! 16′ Мойсес Кайседо Корозо е сменен от Ромео Лавия 8′

