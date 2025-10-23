Бившите отбори на Бербатов не се победиха в Шампионска лига (ВИДЕО)

Двата бивши отбора на Димитър Бербатов - Монако и Тотнъм, не се победиха в третия кръг на Шампионската лига и завършиха при резултат 0:0.

Без голове в Княжеството

Въпреки че направи 2:2 у дома срещу Манчестър Сити в предишния кръг, Монако се раздели със старши треньора Ади Хютер, а неговият наследник Себастиан Поконьоли се надяваше да постигне първия си успех, след като отборът му направи само 1:1 с Анже през уикенда.

След бавен старт и от двете страни, монегаските постепенно поеха инициативата, като Фоларин Балогун първи изпита рефлекса на Гулиелмо Викарио с удар от малък ъгъл. Малко след това бърза контраатака на Тотнъм след корнер едва не доведе до гол, но Ансу Фати се спъна точно преди да нанесе удар.

Снимка: Reuters

Бившият играч на Арсенал Балогун получи още една отлична възможност около 30', но Викарио отново реагира блестящо, излизайки навреме и неутрализирайки нападателя. Едва в 34' „шпорите“ отправиха първия си точен изстрел. Мохамед Кудус навлезе в наказателното поле, но ударът му с по-слабия крак бе лесна плячка за Филип Кьон.

Най-добрият шанс за първата част дойде след висока преса на Монако. Мамаду Кулибали изведе Балогун очи в очи с вратаря, но Викарио отново показа класа и спаси с крак удара, който вече изглеждаше като сигурен гол.

Втората част протече по подобен сценарий – Монако диктуваше темпото и създаваше положения, но не успяваше да пробие италианския страж. Само пет минути след подновяването на играта Магнес Аклюш показа отлична техника и си отвори пространство в наказателното поле, но Викарио отново бе на мястото си и отрази удара му по земя.

Резервата Александър Головин веднага внесе свежест и отправи опасен шут от границата на наказателното поле, който обаче отново бе спасен от непоколебимия Викарио.

Снимка: Reuters

С напредването на времето, играчите на Томас Франк все по-трудно задържаха топката, а домакините изглеждаха все по-близо до победата. Но стражът на Тотнъм не спираше да вдъхновява отбора си – в самия край той направи феноменално спасяване, избивайки с глава удара на Джордан Тезе от голлинията.

В крайна сметка срещата завърши без попадения, като въпреки 23-те удара на Монако, момчетата на Поконьоли така и не намериха път към мрежата. Равенството остави Тотнъм непобеден в Шампионската лига, докато Монако продължава да търси първия си успех след две ремита и поражение.

