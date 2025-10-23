Бившите отбори на Бербатов не се победиха в Шампионска лига (ВИДЕО)

Двата бивши отбора на Димитър Бербатов - Монако и Тотнъм, не се победиха в третия кръг на Шампионската лига и завършиха при резултат 0:0.
Въпреки че направи 2:2 у дома срещу Манчестър Сити в предишния кръг, Монако се раздели със старши треньора Ади Хютер, а неговият наследник Себастиан Поконьоли се надяваше да постигне първия си успех, след като отборът му направи само 1:1 с Анже през уикенда.
След бавен старт и от двете страни, монегаските постепенно поеха инициативата, като Фоларин Балогун първи изпита рефлекса на Гулиелмо Викарио с удар от малък ъгъл. Малко след това бърза контраатака на Тотнъм след корнер едва не доведе до гол, но Ансу Фати се спъна точно преди да нанесе удар.
Бившият играч на Арсенал Балогун получи още една отлична възможност около 30', но Викарио отново реагира блестящо, излизайки навреме и неутрализирайки нападателя. Едва в 34' „шпорите“ отправиха първия си точен изстрел. Мохамед Кудус навлезе в наказателното поле, но ударът му с по-слабия крак бе лесна плячка за Филип Кьон.
Най-добрият шанс за първата част дойде след висока преса на Монако. Мамаду Кулибали изведе Балогун очи в очи с вратаря, но Викарио отново показа класа и спаси с крак удара, който вече изглеждаше като сигурен гол.
Втората част протече по подобен сценарий – Монако диктуваше темпото и създаваше положения, но не успяваше да пробие италианския страж. Само пет минути след подновяването на играта Магнес Аклюш показа отлична техника и си отвори пространство в наказателното поле, но Викарио отново бе на мястото си и отрази удара му по земя.
Резервата Александър Головин веднага внесе свежест и отправи опасен шут от границата на наказателното поле, който обаче отново бе спасен от непоколебимия Викарио.
С напредването на времето, играчите на Томас Франк все по-трудно задържаха топката, а домакините изглеждаха все по-близо до победата. Но стражът на Тотнъм не спираше да вдъхновява отбора си – в самия край той направи феноменално спасяване, избивайки с глава удара на Джордан Тезе от голлинията.
В крайна сметка срещата завърши без попадения, като въпреки 23-те удара на Монако, момчетата на Поконьоли така и не намериха път към мрежата. Равенството остави Тотнъм непобеден в Шампионската лига, докато Монако продължава да търси първия си успех след две ремита и поражение.
