Брюж променя историята срещу Барселона

Брюж променя историята срещу Барселона
Барселона срещу Брюж - един мач, чийто краен изход на пръв поглед е ясен. Каталунската машина е готова да вземе скалпа на още един съперник, но белгийският гранд не изглежда удобен противник.

История

В исторически план двата отбора са се срещали само в началото на този век. Първо в Купата на УЕФА през сезон 2000/01, когато Барселона побеждава като гост, а след това в Испания Брюж измъква равенството.

През сезон 2002/03 двата отбора се срещат в груповата фаза на Шампионската лига, а краен победител е Барса - 3:2 у дома и 1:0 в Белгия.

Със сигурност погледите ще бъдат насочени към Ламин Ямал, който в последните месеци е обект на множество критики относно личния му живот. Сега е моментът младия талант да затвори устите на критиците и да покаже, че не е пренебрегнал футбола.

Неговият съотборник Пау Кубарси пък може да стане третият най-млад футболист с 20 мача в Шампионската лига след именно Ямал и полузащитника на ПСЖ - Уорън Заир-Емери.

Статистиката сочи Барселона

Ако погледнем статистически, всичко говори за категорична победа на Барселона. Каталунците са спечелили последните си четири гостувания в Турнира на богатите, докато Брюж е в серия от две поредни загуби - 0:4 от Байерн Мюнхен и 1:2 от Аталанта.

Също така Барселона е загубил само два от последните си 12 мача срещу белгийски отбори. Брюж обаче има само 1 загуба срещу отбори от Испания, което е леко успокояващо за тима на Ники Хайен.

Интересното е, че и двата отбора се намират на второ място в домашните си първенства и няма да се откажат да преследват титлата. В Шампионската лига обаче нещата стоят малко по-различно.

Едва ли някой смята, че Брюж има шансове да триумфира. За сметка на това обаче Барселона всячески ще се стреми да спечели Шампионската лига, след като този трофей от 10 години липсва във витрината на каталунците.

Брюж
срещу
Барселона
05.11.2025 22:00
футбол барселона Испания шампионска лига белгия брюж ламин ямал турнира на богатите

