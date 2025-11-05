Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм

Брюж и Барселона не се победиха в зрелищно равенство 3:3 в Брюксел. Домакините на три пъти повеждаха в резултата, но каталунците успяваха да изравнят, а VAR отмени дузпа и гол за белгийския гранд.

Брюж бе близо до изненада

Брюж шокира Барселона и откри резултата още в 6'. Макар че останаха съмнения за засада Карлос Форбс се измъкна от защитата и подаде към Николо Тресолди, който бе безпогрешен. Барселона допуска гол в девети пореден мач, което е най-лошата серия на отбора без чиста мрежа от 2013 година.

Снимка: Reuters

Радостта да белгийския отбор не продължи дълго, защото само две минути по-късно Феран Торес получи прекрасно подаване от Фермин Лопес и остави Нордин Джакерс безпомощен. Брюж обаче не сведе глава и в 17' отново излезе напред в резултата. След страхотна контраатака Карлос Форбс бе изведен сам срещу Войчех Шченсни и не сгреши.

Португалецът подобри 27-годишен рекорд на Дейвид Бекъм за най-млад играч вкарал гол и асистирал за такъв срещу Барселона в Шампионската лига. Форбс е на 21 години и 231 дни, докато Бекъм е бил на 23 години и 137 дни.

Също така каталунците допускат две попадения в рамките на 16 минути, което е антирекорд за отбора в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

В края на първото полувреме се откри добра възможност пред Феран Торес. Испанецът бе изведен от Ламин Ямал сам срещу вратаря, но не успя да уцели вратата. Второто полувреме започна с висок интензитет. В 59' Ерик Гарсия разтресе гредата с мощен удар. Секунди по-късно Ламин Ямал изравни резултата след прекрасен дрибъл и още по-прекрасна асистенция на Фермин Лопес.

Това само разяри още Брюж, който бързо организира атака, но Форбс пропусна страхотен шанс. Португалецът обаче се реваншира две минути по-късно, когато отново бе изведен сам срещу вратаря и пак бе достатъчно хладнокръвен, за да изведе белгийския отбор напред.

В 70' Форбс падна в наказателното поле и съдията Антъни Тейлър отсъди дузпа. След преглед с VAR обаче наказателният удар бе отменен.

Снимка: Reuters

Барселона стигна до изравняване в 77', когато Кристос Цолис си вкара автогол. Ламин Ямал центрира, а защитникът в опит да изчисти топката я направи неспасяема за вратаря Нордин Джакерс.

В 90'+1 трибуните на стадиона "Ян Брейдел" избухнаха в екстаз, защото Брюж вкара четвърти гол след група грешка на Войчех Шченсни. обаче пак отне радостта на белгийците, след като отмени попадението за нарушение срещу вратаря на Барселона.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Барселона