bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага

Няма да е срещу Манчестър Сити в Шампионската лига

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага! Световният шампион с Франция от 2018 г. се надяваше да се завърне на терена на 1 октомври за домакинството на Манчестър Сити от втория кръг в Шампионска лига.

Треньорът Ади Хютер обаче съобщи, че халфът ще играе след октомврийската пауза заради националните отбори. Така ще го видим в действие за първи път от над 2 години на 18 октомври, когато монегаските гостуват на Анже.

"Тогава би трябвало да е на линия. На добър път е, но ще отнеме повече време от завръщането на Ансу Фати. Той се справя добре. Не съм изненадан, а впечатлен от начина, по който всеки ден се завръща към формата си. Голям професионалист е.", коментира Хютер.

Лоши новини в Княжеството

Междувременно стана ясно, че новият вратар на Монако - Лукаш Храдецки, е получил контузия и ще бъде извън терените 2 месеца, като от клуба се надяват да се възстанови по-бързо.

В четвъртия кръг на френската Лига 1 Монако гостува на Оксер. Тимът на Погба заема четвъртото място в класирането след 2 победи от 3 мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Манчестър сити

Fulham
Fulham
0 : 2
Манчестър сити
Манчестър сити
47%
Притежание на топката
53%
11
Точни удари
16
2
Неточни удари
4
34
Опасни атаки
65
11
Нарушения
5
1
Корнери
6
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Craven Cottage

Състави

1
2 5 15 33
10 20
8 18 11
7
9
7 19 11
20 14
27 3 25 24
31
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Кени Тете 2 Кени Тете
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Хорхе Куенка 15 Хорхе Куенка
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Том Керни 10 Том Керни
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Хари Уилсън 8 Хари Уилсън
Андреас Перейра 18 Андреас Перейра
Адама Траоре 11 Адама Траоре
Раул Хименес 7 Раул Хименес
Едерсън Мораес 31 Едерсън Мораес
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Илкай Гюндоган 19 Илкай Гюндоган
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Тагове:

манчестър сити шампионска лига завръщане франция монако дебют лига 1 пол погба Анже

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)
Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал

Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал
500 спортисти със синдром на Даун идват у нас

500 спортисти със синдром на Даун идват у нас
Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов
Слухът е верен: Модел на бански (28) омая Карлос Алкарас (22)

Слухът е верен: Модел на бански (28) омая Карлос Алкарас (22)

Последни новини

Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ

Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ
УЕФА наказа Левски заради расизъм

УЕФА наказа Левски заради расизъм
500 спортисти със синдром на Даун идват у нас

500 спортисти със синдром на Даун идват у нас
Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал

Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV