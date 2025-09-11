Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага! Световният шампион с Франция от 2018 г. се надяваше да се завърне на терена на 1 октомври за домакинството на Манчестър Сити от втория кръг в Шампионска лига.

Треньорът Ади Хютер обаче съобщи, че халфът ще играе след октомврийската пауза заради националните отбори. Така ще го видим в действие за първи път от над 2 години на 18 октомври, когато монегаските гостуват на Анже.

"Тогава би трябвало да е на линия. На добър път е, но ще отнеме повече време от завръщането на Ансу Фати. Той се справя добре. Не съм изненадан, а впечатлен от начина, по който всеки ден се завръща към формата си. Голям професионалист е.", коментира Хютер.

Лоши новини в Княжеството

Междувременно стана ясно, че новият вратар на Монако - Лукаш Храдецки, е получил контузия и ще бъде извън терените 2 месеца, като от клуба се надяват да се възстанови по-бързо.

В четвъртия кръг на френската Лига 1 Монако гостува на Оксер. Тимът на Погба заема четвъртото място в класирането след 2 победи от 3 мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Манчестър сити