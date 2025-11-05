Дебютът на Спалети: обещания, но без резултат

Ювентус продължава да търси първата си победа в Шампионската лига. „Бианконерите“ завършиха 1:1 със Спортинг (Лисабон) в Торино – резултат, който оставя торинци с едва 3 точки след четири мача и под сериозно напрежение в групата.
За Лучано Спалети това бе дебют в най-престижния клубен турнир начело на „Старата госпожа“ - и макар отборът да показа ново лице, резултатът не оправда очакванията.
Какво се случи?
Спортинг пръв нанесе удар с Максимилиано Араухо в 12-ата минута, но Юве реагира бързо и успя да изравни още преди почивката чрез Душан Влахович.
Сърбинът продължи да тормози отбраната на гостите, но Руи Силва бе истинска стена под рамката на португалците с цели 8 спасявания. След изравнителния гол торинци натиснаха, но не успяха да превърнат инициативата си в победа.
След почивката мачът загуби скорост, а играта се изравни. В 85-ата минута Катамо можеше да реши всичко с мощен изстрел от границата на наказателното, но топката мина на сантиметри покрай вратата на Ди Грегорио.
Равенството не отговаря на амбициите на Спалети, но показа, че Ювентус постепенно намира своя ритъм – по-настъпателен и уверен, макар все още да липсва точност в последния удар.
След равенството Ювентус е с 3 точки и заема 23-о място във временното класиране. Спортинг се намира в по-удобна позиция – десети с актив от 7 точки.
В следващия кръг торинци гостуват на Будьо в мач, който може да се окаже решаващ за шансовете им да продължат напред. Спортинг, от своя страна, ще приеме Брюж в Лисабон – с повече увереност и с ясното съзнание, че вече държи съдбата си в собствените ръце.
