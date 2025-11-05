Дебютът на Спалети: обещания, но без резултат

Ювентус продължава да търси първата си победа в Шампионската лига. „Бианконерите“ завършиха 1:1 със Спортинг (Лисабон) в Торино – резултат, който оставя торинци с едва 3 точки след четири мача и под сериозно напрежение в групата.

За Лучано Спалети това бе дебют в най-престижния клубен турнир начело на „Старата госпожа“ - и макар отборът да показа ново лице, резултатът не оправда очакванията.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Спортинг пръв нанесе удар с Максимилиано Араухо в 12-ата минута, но Юве реагира бързо и успя да изравни още преди почивката чрез Душан Влахович.

Снимка: Reuters

Сърбинът продължи да тормози отбраната на гостите, но Руи Силва бе истинска стена под рамката на португалците с цели 8 спасявания. След изравнителния гол торинци натиснаха, но не успяха да превърнат инициативата си в победа.

След почивката мачът загуби скорост, а играта се изравни. В 85-ата минута Катамо можеше да реши всичко с мощен изстрел от границата на наказателното, но топката мина на сантиметри покрай вратата на Ди Грегорио.

Снимка: Reuters

Дебютът на Спалети

Равенството не отговаря на амбициите на Спалети, но показа, че Ювентус постепенно намира своя ритъм – по-настъпателен и уверен, макар все още да липсва точност в последния удар.

След равенството Ювентус е с 3 точки и заема 23-о място във временното класиране. Спортинг се намира в по-удобна позиция – десети с актив от 7 точки.

Снимка: Reuters

В следващия кръг торинци гостуват на Будьо в мач, който може да се окаже решаващ за шансовете им да продължат напред. Спортинг, от своя страна, ще приеме Брюж в Лисабон – с повече увереност и с ясното съзнание, че вече държи съдбата си в собствените ръце.

Снимка: Reuters

