Два гранда, двама големи (ВИДЕО)

Арсенал vs. Байерн, Георги Попвасилев vs. Боби Борисов!

Задава се един от най-очакваните мачове за сезона в Шампионска лига. Арсенал срещу Байерн Мюнхен (22:00 ч., bTV Action и онлайн на VOYO.BG). Със сигурност феновете на "артилеристите" все още имат кошмари заради историята на сблъсъците с баварците - загуби с 1:5 и поредица от поражения от гранда от Мюнхен.

Сега ситуацията изглежда различна. Арсенал се намира в супер форма, неслучайно оглавява класирането във Висшата лига и се представя блестящо в Шампионската лига. За Байерн обаче тези думи имат абсолютно същата сила. Затова и крайният резултат е непредвидим.

Снимка: bTV

Едно обаче е ясно - в коментаторската кабина ще бъде толкова горещо, колкото в Лондон. Боби Борисов и Георги Попвасилев грабват микрофона и ще бъдат дуото, което ще коментира събитията на терена. Техните пристрастия не са тайна и точно това добавя щипка пикантност към коментара.

Бисерите на Попвасилев: Ямал като паста за зъби и ще оцелее ли Неси (ВИДЕО)

Снимка: bTV

Сблъсък на стилове

Едва ли на един от тях ще му бъде забавно в края на вечерта, но двамата си позволиха шеги и закачки преди срещата.

Кой е фаворитът в мача според Попвасилев и Борисов, какви прийоми ще приложат в коментаторската кабина и дали ще си правят "мръсни номера" може да видите във видеото най-горе.

Снимка: bTV

