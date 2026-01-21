bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Галатасарай срещу Атлетико: Мач, който определя финала

Галатасарай срещу Атлетико: Мач, който определя финала
Reuters

Атлетико Мадрид ще пътува до Истанбул, за да гостува на Галатасарай в седмия кръг от груповата фаза на Шампионската лига. А всеки път, когато тези два отбора мерят сили, то неизменно "дюшекчиите" стигат до финал. 

Историята

Историята между Галатасарай и Атлетико Мадрид започва още преди над 50 години. Двата отбора се срещат за първи път през сезон 1973/74 в първия кръг на КЕШ. Тогава първият мач завършва с нулево реми, а във втория "дюшекчиите" побеждават с минималното 1:0 като гост.

През този сезон Атлетико Мадрид стига и до първия си финал за трофея в Турнира на богатите, но губи от Байерн Мюнхен с катастрофалното 1:4.

Снимка: Reuters

Историята се повтаря през сезон 2015/16. Тогава Атлетико и Галатасарай са заедно в една група. Две победи с по 2:0 и отборът на Диего Симеоне завършва на първо място, а след това стига и до финал, който губи от градския съперник Реал на дузпи.

Днес

Десет години по-късно отново Галатасарай и Атлетико се срещат в Шампионската лига. Дали обаче това е знак, че "дюшекчиите" ще играят отново на финал?

Снимка: Reuters

В момента Атлетико заема осмата позиция в класирането - последното, което осигурява директно място за осминафиналите. Галатасарай е много назад - чак на 18-о място, но интересното е, че е само на 3 точки от испанския гранд.

Това означава, че "лъвовете" също може да се класират за осминафиналите и могат да развалят сметките на Диего Симеоне.

Снимка: Reuters

Кой ще победи?

Галатасарай
срещу
Атлетико Мадрид
21.01.2026 19:45
