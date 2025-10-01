bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ГЛЕДАЙ ТУК: Барселона - ПСЖ и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 1 октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Цели 33 гола бяха вкарани във вчерашния ден в Шампионската лига. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Марсилия и Байерн Мюнхен постигнаха убедителни победи. Челси вгорчи завръщането на Жозе Моуриньо на "Стамфорд Бридж", а Ливърпул изненадващо бе победен като гост на Гaлатасарай.

Мачовете на Champions TV тази вечер:

Барселона - ПСЖ
Виляреал - Ювентус
Наполи - Спортинг Лисабон
Арсенал - Олимпиакос
Байер Леверкузен - ПСВ Айндховен
Борусия Дортмунд - Атлетик Билбао
Монако - Манчестър Сити

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер!

Мачовете може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Барселона
срещу
ПСЖ
01.10.2025 22:00
