ГЛЕДАЙ ТУК: Барселона - ПСЖ и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?
И днес, на 1 октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.
Цели 33 гола бяха вкарани във вчерашния ден в Шампионската лига. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Марсилия и Байерн Мюнхен постигнаха убедителни победи. Челси вгорчи завръщането на Жозе Моуриньо на "Стамфорд Бридж", а Ливърпул изненадващо бе победен като гост на Гaлатасарай.
Барселона - ПСЖ
Виляреал - Ювентус
Наполи - Спортинг Лисабон
Арсенал - Олимпиакос
Байер Леверкузен - ПСВ Айндховен
Борусия Дортмунд - Атлетик Билбао
Монако - Манчестър Сити
Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.
Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в Шампионска лига.
Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер!
Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!
