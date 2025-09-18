bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ГЛЕДАЙ ТУК: Нюкасъл - Барселона и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

По изключение, като за начало на сезона, и в четвъртък има мачове от най-авторитетния клубен турнир в Европа! 

И днес, на 18 септември ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер приключва първият кръг от шампионатната фаза, а късните мачове са 4: 

Нюкасъл - Барселона
Манчестър Сити – Наполи
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Манчестър сити
срещу
Наполи
18.09.2025 22:00
Нюкасъл
срещу
Барселона
18.09.2025 22:00
