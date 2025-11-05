Гледайте Барселона, Сити, Дортмунд и Интер ексклузивно и само на VOYO

Какво по-хубаво от това вечерите ни да бъдат изпълнени с футбол от най-високо ниво. VOYO.BG ще ни направи съпричастни към всички мачове днес, а 5 от тях ще бъдат излъчени ексклузивно и само на онлайн платформата.

А срещите на Барселона, Интер, Манчестър Сити и Борусия Дортмунд ще бъдат и с български коментар.

Ето на кои сблъсъци може да се насладите днес:

Брюж - Барселона (22:00 ч., с български коментар)

Шест победи в осем мача предполагат, че Брюж може да се противопостави на Барселона. Каталунците има две победи в два мача срещу този съперник в Шампионската лига, но и двете са от сезон 2002/03.

Снимка: Reuters

Единствените други мачове между двата отбора бяха в третия кръг на Купата на УЕФА през сезон 2000/01, където отново Барселона е победител.

Интересна статистика е, че защитника на Барселона Пау Кубарси може да се превърне в третия най-млад играч, достигнал до 20 мача в Шампионската лига след неговия съотборник Ламин Ямал и футболиста на ПСЖ - Уорън Заир-Емери.

Манчестър Сити - Борусия Дортмунд (22:00 ч., с български коментар)

В последните години двата отбора свикнаха да играят един срещу друг. Акцентът обаче ще падне върху Арлинг Холанд, който за трети път ще се изправи срещу бившия си клуб.

Снимка: Reuters

Норвежецът продължава да подобрява рекорд след рекорд, а сега целта му е да стане първият играч, отбелязал гол в пет поредни мача от Шампионската лига за три различни отбора.

Също така Борусия Дортмунд ще се цели да разруши прокобата на Пеп Гуардиола. "Жълто-черните" нямат победа срещу испанския наставник в последните си 10 мача.

Интер - Кайрат (22:00 ч., с български коментар)

Най-добрата защита този сезон приема най-слабата атака. Поредният дълъг полет в Шампионска лига за Кайрат ги изпраща в Италия, където ги чака финалистът от миналата година Интер.

Снимка: Reuters

Това ще бъде първата среща между клубове от Италия и Казахстан. Интер има отличен рекорд, когато се изправя срещу отбори за първи път, като е спечелил девет от последните си десет мача в Турнира на богатите.

Интересното е, че "нерадзурите" е отбелязал седем от последните си осем гола в турнира през второто полувреме, а това може да се промени, като се очаква завръщането на Маркюс Тюрам от контузия.

Олимпик Марсилия - Аталанта (22:00 ч.)

След като преди година Аталанта елиминира Марсилия на полуфинала в Лига Европа и спечели трофея, френският гранд ще търси отмъщение в Шампионската лига у дома.

Снимка: Reuters

Също така ще бъде интересен сблъсъка между треньорите Роберто де Церби и Иван Юрич. Италианският специалист е непобеден в четири мача срещу хърватина.

Два отбора, които се стремят към едва втора победа в Шампионската лига, ще се сблъскат за четвърти път, когато Марсилия посреща Аталанта на "Стад Велодром".

Аякс - Галатасарай (22:00 ч.)

Галатасарай за първи път в историята си ще търси трета поредна победа в Турнира на богатите. Негов съперник е Аякс, който прави най-лошия си старт в евротурнирите, заемайки последната позиция в класирането.

Снимка: Reuters

Нидерландският гранд победи "лъвовете" през миналия сезон в Лига Европа при единствената им среща до момента. Галатасарай обаче никога не е побеждавал отбор от Нидерландия

От другата страна, Аякс е спечели 12 от 14 мача срещу турски тимове, което говори за леко статистическо предимство за отбора на Джони Хейтинга.

Всички тези мачове може да гледате навсякъде и по всяко време ексклузивно и само на онлайн платформата VOYO.BG.

Манчестър сити срещу Борусия Дортмунд 05.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Борусия Дортмунд

Копенхаген 2 : 4 Борусия Дортмунд 36% Притежание на топката 64% 5 Точни удари 6 6 Неточни удари 3 23 Опасни атаки 58 10 Нарушения 7 4 Корнери 7 0 Засади 1 4-4-2 Формация 3-4-2-1 Стадион: Parken Състави 1 20 5 6 24 11 12 36 30 9 7 9 10 14 2 8 7 24 3 4 5 1 1 Доминик Котарски 20 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 24 Биргер Мелинг 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 36 Уилям Клем 30 Мохамед Ачури 9 Юсуфа Мукоко 7 Виктор Клаесон 1 Грегор Кобел 3 Валдемар Антон 4 Нико Шлотербек 5 Рами Бенсебайни 2 Ян Коуто 8 Феликс Нмеча 7 Jobe Bellingham 24 Д. Свенсон 10 Джулиан Бранд 14 Максимилиан Байер 9 Серху Гираси Срещата по минути 90′ ГООООЛ! Viktor Bjarki Dadason беше точен за отбора си 89′ Йорам Заге получи жълт картон ГООООЛ! Фабио Силва беше точен за отбора си 87′ Аарон Анселмино е сменен от Рами Бенсебайни 85′ 81′ Йорам Заге е сменен от Уилям Клем 81′ Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Мохамед Ачури Марсел Сабицер влезе на мястото на Феликс Нмеча 77′ Феликс Нмеча отбеляза гол! 76′ 75′ Мунаше Гарананга е сменен от Пантелис Хацидиакос 75′ Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон Жълт картон за Рами Бенсебайни 74′ 68′ Жълт картон за Фабио Силва влезе на мястото на Максимилиан Байер 63′ Джулиан Райърсън влезе на мястото на Ян Коуто 63′ 63′ Маркос Лопес влезе на мястото на Биргер Мелинг Карни Чукуемека е сменен от Джулиан Бранд 62′ Рами Бенсебайни преодоля вратаря. 61′ 60′ Жълт картон за Лукас Лерагер Феликс Нмеча отбеляза гол! 20′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Манчестър сити

Виляреал 0 : 2 Манчестър сити 34% Притежание на топката 66% 7 Точни удари 7 4 Неточни удари 3 48 Опасни атаки 61 17 Нарушения 15 1 Корнери 3 Засади 4-4-2 Формация 4-1-4-1 Стадион: Estadio de la Cerámica Състави 1 15 8 12 24 14 16 18 17 19 9 9 26 82 20 11 14 27 5 3 24 25 1 Луис Лусио Рейс Джуниор 15 Сантяго Муриньо 8 Хуан Фойт 12 Ренато де Палма Веага 24 Педраса 14 Санти Комесана 16 Томас Парти 18 Папе Аласан Гуейе 17 Таджон Бюканън 19 Никола Пепе 9 Жорж Микаутадзе 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 5 Джон Стоунс 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 82 Р. Луис 20 Бернардо Силва 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Омар Мармуш е сменен от Савио Морейра де Оливейра 86′ Раян Черки е сменен от Ерлинг Халанд 86′ 85′ Жълт картон за Алберто Молеро 81′ Дани Парехо е сменен от Папе Аласан Гуейе 75′ Папе Аласан Гуейе получи жълт картон Тияни Райндерс влезе на мястото на Р. Луис 73′ 72′ Айозе Перес влезе на мястото на Санти Комесана Оскар Боб влезе на мястото на Джереми Доку 72′ 66′ T. Oluwaseyi влезе на мястото на Жорж Микаутадзе 66′ Алберто Молеро влезе на мястото на Таджон Бюканън Рубен Диас получи жълт картон 65′ Матео Ковачич влезе на мястото на Нико Гонсалес 57′ 53′ получи жълт картон 46′ Серги Кардона е сменен от Педраса 45′ Сантяго Муриньо получи жълт картон Бернардо Силва отбеляза гол! 40′ Бернардо Силва получи жълт картон 22′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 17′ 11′ Жълт картон за Педраса

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Монако и Манчестър сити

Монако 2 : 2 Манчестър сити 29% Притежание на топката 71% 6 Точни удари 13 2 Неточни удари 5 44 Опасни атаки 77 9 Нарушения 13 7 Корнери 3 0 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Stade Louis II. Състави 16 5 3 22 2 28 4 27 11 31 9 9 20 4 47 11 16 5 3 24 33 25 16 Филип Кьон 5 Тило Керер 3 Ерик Дайър 22 Мохамед Салису 2 Вандерсон де Оливейра Кампос 28 Mamadou Coulibaly 4 Джордан Тезе 27 Крепин Диата 11 Магнес Аклиуш 31 Ансу Фати 9 Фоларин Балогун 25 Джанлуиджи Донарума 5 Джон Стоунс 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 4 Тияни Райндерс 47 Фил Фодън 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90′ Хладнокръвно изпълнение на Ерик Дайър. Савио Морейра де Оливейра получи жълт картон 89′ Жълт картон за Бернардо Силва 88′ 83′ Георги Иленихена е сменен от Мохамед Салису 82′ Pape Cabral влезе на мястото на Mamadou Coulibaly 82′ Мика Биевет влезе на мястото на Фоларин Балогун Матеус Нунес влезе на мястото на Джон Стоунс 73′ 64′ Станис Идумбо Музамбо влезе на мястото на Ансу Фати 63′ Жълт картон за Крепин Диата Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку 61′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 61′ Жълт картон за Родри Ернандес 57′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 44′ Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 39′ 22′ Касум Уатара влезе на мястото на Вандерсон де Оливейра Кампос 18′ ГООООЛ! Джордан Тезе беше точен за отбора си ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Борусия Дортмунд и Атлетик Билбао

Борусия Дортмунд 4 : 1 Атлетик Билбао 52% Притежание на топката 48% 7 Точни удари 4 6 Неточни удари 2 34 Опасни атаки 37 14 Нарушения 15 4 Корнери 0 3 Засади 3 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: SIGNAL IDUNA PARK Състави 1 25 3 5 26 20 7 24 27 17 9 21 9 20 23 30 18 2 3 4 15 1 1 Грегор Кобел 25 Никлас Зюле 3 Валдемар Антон 5 Рами Бенсебайни 26 Джулиан Райърсън 20 Марсел Сабицер 7 Jobe Bellingham 24 Д. Свенсон 27 Карим Адейеми 17 Карни Чукуемека 9 Серху Гираси 1 Унай Симон 2 Горосабел 3 Дани Вивиан 4 Айтор Паредес 15 Иниго Лекуе 30 Алехандро Рего 18 Микел Яурегизар 9 Уилямс 20 Унаи Гомес 23 Робърт Наваро 21 Мароан Санади Срещата по минути 90+1′ ГООООЛ! Джулиан Бранд беше точен за отбора си 89′ Максимилиан Байер получи жълт картон 87′ Фабио Силва е сменен от Серху Гираси 82′ ГООООЛ! Серху Гираси беше точен за отбора си Ibon Sánchez влезе на мястото на Мароан Санади 80′ 70′ Нико Шлотербек влезе на мястото на Никлас Зюле 69′ Феликс Нмеча е сменен от Jobe Bellingham Нико Серано влезе на мястото на Унаи Гомес 63′ 63′ Джулиан Бранд влезе на мястото на Карни Чукуемека 63′ Максимилиан Байер влезе на мястото на Карим Адейеми ГООООЛ! Горка Гурузета беше точен за отбора си 61′ Жълт картон за Горосабел 59′ 50′ ГООООЛ! Карни Чукуемека беше точен за отбора си Аймерик Лапорт е сменен от Дани Вивиан 46′ Горка Гурузета влезе на мястото на Уилямс 46′ Иниго Руис де Галарета влезе на мястото на Микел Яурегизар 46′ Айтор Паредес получи жълт картон 43′ 28′ Д. Свенсон отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити 2 : 0 Наполи 74% Притежание на топката 26% 14 Точни удари 1 9 Неточни удари 0 124 Опасни атаки 21 3 Нарушения 4 9 Корнери 2 1 Засади 1 4-1-4-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 45 3 24 33 16 20 47 4 11 9 19 21 99 11 8 68 22 31 4 37 32 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 4 Тияни Райндерс 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс 80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд 80′ Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′ Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка 72′ Елджиф Елмас е сменен от Андре Замбо Ангиса 71′ 69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 65′ Джереми Доку отбеляза гол! 60′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 56′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си Хуан Хесус е сменен от Матео Политано 55′ Матео Политано получи жълт картон 52′ Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне 26′ Директен червен картон за Джовани Ди Лоренцо 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ювентус и Борусия Дортмунд