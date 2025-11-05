Гледайте Барселона, Сити, Дортмунд и Интер ексклузивно и само на VOYO

Какво по-хубаво от това вечерите ни да бъдат изпълнени с футбол от най-високо ниво. VOYO.BG ще ни направи съпричастни към всички мачове днес, а 5 от тях ще бъдат излъчени ексклузивно и само на онлайн платформата.
А срещите на Барселона, Интер, Манчестър Сити и Борусия Дортмунд ще бъдат и с български коментар.
Ето на кои сблъсъци може да се насладите днес:
Брюж - Барселона (22:00 ч., с български коментар)
Шест победи в осем мача предполагат, че Брюж може да се противопостави на Барселона. Каталунците има две победи в два мача срещу този съперник в Шампионската лига, но и двете са от сезон 2002/03.
Единствените други мачове между двата отбора бяха в третия кръг на Купата на УЕФА през сезон 2000/01, където отново Барселона е победител.
Интересна статистика е, че защитника на Барселона Пау Кубарси може да се превърне в третия най-млад играч, достигнал до 20 мача в Шампионската лига след неговия съотборник Ламин Ямал и футболиста на ПСЖ - Уорън Заир-Емери.
Манчестър Сити - Борусия Дортмунд (22:00 ч., с български коментар)
В последните години двата отбора свикнаха да играят един срещу друг. Акцентът обаче ще падне върху Арлинг Холанд, който за трети път ще се изправи срещу бившия си клуб.
Норвежецът продължава да подобрява рекорд след рекорд, а сега целта му е да стане първият играч, отбелязал гол в пет поредни мача от Шампионската лига за три различни отбора.
Също така Борусия Дортмунд ще се цели да разруши прокобата на Пеп Гуардиола. "Жълто-черните" нямат победа срещу испанския наставник в последните си 10 мача.
Интер - Кайрат (22:00 ч., с български коментар)
Най-добрата защита този сезон приема най-слабата атака. Поредният дълъг полет в Шампионска лига за Кайрат ги изпраща в Италия, където ги чака финалистът от миналата година Интер.
Това ще бъде първата среща между клубове от Италия и Казахстан. Интер има отличен рекорд, когато се изправя срещу отбори за първи път, като е спечелил девет от последните си десет мача в Турнира на богатите.
Интересното е, че "нерадзурите" е отбелязал седем от последните си осем гола в турнира през второто полувреме, а това може да се промени, като се очаква завръщането на Маркюс Тюрам от контузия.
Олимпик Марсилия - Аталанта (22:00 ч.)
След като преди година Аталанта елиминира Марсилия на полуфинала в Лига Европа и спечели трофея, френският гранд ще търси отмъщение в Шампионската лига у дома.
Също така ще бъде интересен сблъсъка между треньорите Роберто де Церби и Иван Юрич. Италианският специалист е непобеден в четири мача срещу хърватина.
Два отбора, които се стремят към едва втора победа в Шампионската лига, ще се сблъскат за четвърти път, когато Марсилия посреща Аталанта на "Стад Велодром".
Аякс - Галатасарай (22:00 ч.)
Галатасарай за първи път в историята си ще търси трета поредна победа в Турнира на богатите. Негов съперник е Аякс, който прави най-лошия си старт в евротурнирите, заемайки последната позиция в класирането.
Нидерландският гранд победи "лъвовете" през миналия сезон в Лига Европа при единствената им среща до момента. Галатасарай обаче никога не е побеждавал отбор от Нидерландия
От другата страна, Аякс е спечели 12 от 14 мача срещу турски тимове, което говори за леко статистическо предимство за отбора на Джони Хейтинга.
Всички тези мачове може да гледате навсякъде и по всяко време ексклузивно и само на онлайн платформата VOYO.BG.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK
Манчестър сити
срещу
Борусия Дортмунд
05.11.2025 22:00
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Борусия Дортмунд
36%
Притежание на топката
64%
Стадион:
Parken
Състави
1
20
5
6
24
11
12
36
30
9
7
1
Доминик Котарски
20
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
24
Биргер Мелинг
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
36
Уилям Клем
30
Мохамед Ачури
9
Юсуфа Мукоко
7
Виктор Клаесон
1
Грегор Кобел
3
Валдемар Антон
4
Нико Шлотербек
5
Рами Бенсебайни
2
Ян Коуто
8
Феликс Нмеча
7
Jobe Bellingham
24
Д. Свенсон
10
Джулиан Бранд
14
Максимилиан Байер
9
Серху Гираси
Срещата по минути
90′
ГООООЛ! Viktor Bjarki Dadason беше точен за отбора си
89′
Йорам Заге получи жълт картон
ГООООЛ! Фабио Силва беше точен за отбора си
87′
Аарон Анселмино е сменен от Рами Бенсебайни
85′
81′
Йорам Заге е сменен от Уилям Клем
81′
Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Мохамед Ачури
Марсел Сабицер влезе на мястото на Феликс Нмеча
77′
Феликс Нмеча отбеляза гол!
76′
75′
Мунаше Гарананга е сменен от Пантелис Хацидиакос
75′
Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон
Жълт картон за Рами Бенсебайни
74′
Фабио Силва влезе на мястото на Максимилиан Байер
63′
Джулиан Райърсън влезе на мястото на Ян Коуто
63′
63′
Маркос Лопес влезе на мястото на Биргер Мелинг
Карни Чукуемека е сменен от Джулиан Бранд
62′
Рами Бенсебайни преодоля вратаря.
61′
60′
Жълт картон за Лукас Лерагер
Феликс Нмеча отбеляза гол!
20′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Манчестър сити
34%
Притежание на топката
66%
Стадион:
Estadio de la Cerámica
Състави
1
15
8
12
24
14
16
18
17
19
9
9
26
82
20
11
14
27
5
3
24
25
1
Луис Лусио Рейс Джуниор
15
Сантяго Муриньо
8
Хуан Фойт
12
Ренато де Палма Веага
24
Педраса
14
Санти Комесана
16
Томас Парти
18
Папе Аласан Гуейе
17
Таджон Бюканън
19
Никола Пепе
9
Жорж Микаутадзе
25
Джанлуиджи Донарума
27
Матеус Нунес
5
Джон Стоунс
3
Рубен Диас
24
Йошко Гвардиол
14
Нико Гонсалес
26
Савио Морейра де Оливейра
82
Р. Луис
20
Бернардо Силва
11
Джереми Доку
9
Ерлинг Халанд
Срещата по минути
Омар Мармуш е сменен от Савио Морейра де Оливейра
86′
Раян Черки е сменен от Ерлинг Халанд
86′
85′
Жълт картон за Алберто Молеро
81′
Дани Парехо е сменен от Папе Аласан Гуейе
75′
Папе Аласан Гуейе получи жълт картон
Тияни Райндерс влезе на мястото на Р. Луис
73′
72′
Айозе Перес влезе на мястото на Санти Комесана
Оскар Боб влезе на мястото на Джереми Доку
72′
66′
T. Oluwaseyi влезе на мястото на Жорж Микаутадзе
66′
Алберто Молеро влезе на мястото на Таджон Бюканън
Рубен Диас получи жълт картон
65′
Матео Ковачич влезе на мястото на Нико Гонсалес
57′
46′
Серги Кардона е сменен от Педраса
45′
Сантяго Муриньо получи жълт картон
Бернардо Силва отбеляза гол!
40′
Бернардо Силва получи жълт картон
22′
Ерлинг Халанд отбеляза гол!
17′
11′
Жълт картон за Педраса
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Монако и Манчестър сити
29%
Притежание на топката
71%
Стадион:
Stade Louis II.
Състави
16
5
3
22
2
28
4
27
11
31
9
9
20
4
47
11
16
5
3
24
33
25
16
Филип Кьон
5
Тило Керер
3
Ерик Дайър
22
Мохамед Салису
2
Вандерсон де Оливейра Кампос
28
Mamadou Coulibaly
4
Джордан Тезе
27
Крепин Диата
11
Магнес Аклиуш
31
Ансу Фати
9
Фоларин Балогун
25
Джанлуиджи Донарума
5
Джон Стоунс
3
Рубен Диас
24
Йошко Гвардиол
33
N. O'Reilly
16
Родри Ернандес
20
Бернардо Силва
4
Тияни Райндерс
47
Фил Фодън
11
Джереми Доку
9
Ерлинг Халанд
Срещата по минути
90′
Хладнокръвно изпълнение на Ерик Дайър.
Савио Морейра де Оливейра получи жълт картон
89′
Жълт картон за Бернардо Силва
88′
83′
Георги Иленихена е сменен от Мохамед Салису
82′
Pape Cabral влезе на мястото на Mamadou Coulibaly
82′
Мика Биевет влезе на мястото на Фоларин Балогун
Матеус Нунес влезе на мястото на Джон Стоунс
73′
64′
Станис Идумбо Музамбо влезе на мястото на Ансу Фати
63′
Жълт картон за Крепин Диата
Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку
61′
Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес
61′
Жълт картон за Родри Ернандес
57′
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
44′
Жълт картон за Джанлуиджи Донарума
39′
22′
Касум Уатара влезе на мястото на Вандерсон де Оливейра Кампос
18′
ГООООЛ! Джордан Тезе беше точен за отбора си
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
15′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Борусия Дортмунд и Атлетик Билбао
52%
Притежание на топката
48%
Стадион:
SIGNAL IDUNA PARK
Състави
1
25
3
5
26
20
7
24
27
17
9
21
9
20
23
30
18
2
3
4
15
1
1
Грегор Кобел
25
Никлас Зюле
3
Валдемар Антон
5
Рами Бенсебайни
26
Джулиан Райърсън
20
Марсел Сабицер
7
Jobe Bellingham
24
Д. Свенсон
27
Карим Адейеми
17
Карни Чукуемека
9
Серху Гираси
1
Унай Симон
2
Горосабел
3
Дани Вивиан
4
Айтор Паредес
15
Иниго Лекуе
30
Алехандро Рего
18
Микел Яурегизар
9
Уилямс
20
Унаи Гомес
23
Робърт Наваро
21
Мароан Санади
Срещата по минути
90+1′
ГООООЛ! Джулиан Бранд беше точен за отбора си
89′
Максимилиан Байер получи жълт картон
87′
Фабио Силва е сменен от Серху Гираси
82′
ГООООЛ! Серху Гираси беше точен за отбора си
Ibon Sánchez влезе на мястото на Мароан Санади
80′
70′
Нико Шлотербек влезе на мястото на Никлас Зюле
69′
Феликс Нмеча е сменен от Jobe Bellingham
Нико Серано влезе на мястото на Унаи Гомес
63′
63′
Джулиан Бранд влезе на мястото на Карни Чукуемека
63′
Максимилиан Байер влезе на мястото на Карим Адейеми
ГООООЛ! Горка Гурузета беше точен за отбора си
61′
Жълт картон за Горосабел
59′
50′
ГООООЛ! Карни Чукуемека беше точен за отбора си
Аймерик Лапорт е сменен от Дани Вивиан
46′
Горка Гурузета влезе на мястото на Уилямс
46′
Иниго Руис де Галарета влезе на мястото на Микел Яурегизар
46′
Айтор Паредес получи жълт картон
43′
28′
Д. Свенсон отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи
74%
Притежание на топката
26%
Стадион:
Etihad Stadium
Състави
25
45
3
24
33
16
20
47
4
11
9
19
21
99
11
8
68
22
31
4
37
32
25
Джанлуиджи Донарума
45
Абдукодир Хусанов
3
Рубен Диас
24
Йошко Гвардиол
33
N. O'Reilly
16
Родри Ернандес
20
Бернардо Силва
47
Фил Фодън
4
Тияни Райндерс
11
Джереми Доку
9
Ерлинг Халанд
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джовани Ди Лоренцо
31
Сам Беукема
4
Алесандро Буонджорно
37
Леонардо Спинацола
68
Станислав Лоботка
21
Матео Политано
99
Андре Замбо Ангиса
11
Кевин Де Бройне
8
Скот Мактоминей
19
Расмус Хойлунд
Срещата по минути
80′
Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′
Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд
80′
Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд
72′
Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка
72′
Елджиф Елмас е сменен от Андре Замбо Ангиса
71′
69′
Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку
65′
Джереми Доку отбеляза гол!
60′
Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес
56′
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
Хуан Хесус е сменен от Матео Политано
55′
Матео Политано получи жълт картон
52′
Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне
26′
Директен червен картон за Джовани Ди Лоренцо
21′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ювентус и Борусия Дортмунд
52%
Притежание на топката
48%
Стадион:
Състави
16
15
3
6
22
8
19
27
30
10
20
9
27
14
2
20
8
24
26
3
5
1
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пиер Калулу Кятенгва
3
Глейсън Бремер
6
Лойд Кели
22
Уестън Маккени
8
Теун Купмайнерс
19
Хепрен Турам
27
Андреа Камбиасо
30
Джонатан Дейвид
10
Кенан Йълдъз
20
Лоис Опенда
1
Грегор Кобел
26
Джулиан Райърсън
3
Валдемар Антон
5
Рами Бенсебайни
2
Ян Коуто
20
Марсел Сабицер
8
Феликс Нмеча
24
Д. Свенсон
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
9
Серху Гираси
Срещата по минути
90+6′
ГООООЛ! Лойд Кели беше точен за отбора си
90+4′
Душан Влахович отбеляза гол!
Паскал Грос влезе на мястото на Серху Гираси
90+2′
87′
Едон Жегрова влезе на мястото на Кенан Йълдъз
Рами Бенсебайни не сбърка.
86′
Ян Коуто отбеляза гол!
74′
Джулиан Бранд е сменен от Максимилиан Байер
71′
Jobe Bellingham е сменен от Феликс Нмеча
71′
69′
Мануел Локатели е сменен от Теун Купмайнерс
69′
Василие Аджич влезе на мястото на Лоис Опенда
67′
Душан Влахович отбеляза гол!
Феликс Нмеча отбеляза гол!
65′
63′
ГООООЛ! Кенан Йълдъз беше точен за отбора си
60′
Душан Влахович е сменен от Джонатан Дейвид
60′
Жоао Марио е сменен от Уестън Маккени
ГООООЛ! Карим Адейеми беше точен за отбора си
52′
Валдемар Антон получи жълт картон
42′