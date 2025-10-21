Голово шоу, червени картони и дузпи: ПСЖ унизи Байер

Голово шоу, два червени картона и две дузпи белязаха мача между Байер Леверкузен и ПСЖ. Настоящият носител на Шампионската лига победи със 7:2 в Германия в един от най-интригуващите срещи от началото на турнира.

Футболна драма

Още в 7' ПСЖ откри резултата чрез централния си защитник Уилиан Пачо. Еквадорецът засече центриране на Нуно Мендеш и вкара първия си гол през сезона в Шампионската лига.

15 минути по-късно бе отсъдена дузпа за Леверкузен за неволна игра с ръка на Илия Забарни в наказателното поле. Алехандро Грималдо застана зад топката, но ударът му срещна дясната греда.

Минути по-късно Сени Маюлу бе близо да удвои резултата, но и неговият изстрел от близка дистанция попадна в гредата.

В 33' Робърт Андрих остави Леверкузен с човек по-малко, след като бе изгонен с директен червен картон за удар с лакът срещу Десире Дуе. Първоначално реферът отсъди жълт картон, но след намеса на VAR той бе променен.

Това изглеждаше като чудесна възможност за ПСЖ да вземе преимуществото, но само 4 минути по-късно и Илия Забарни бе пратен под душовете. Украинецът отново направи нарушение в наказателното поле и бе отсъдена дузпа за домакините.

Този път Леверкузен смени изпълнителя и Алекс Гарсия изпрати топката в мрежата. Това обаче само ядоса футболистите на ПСЖ, които до почивката вкараха още 3 безответни гола. Десире Дуе на два пъти и Хвича Кварацхелия убиха интригата още преди да е свършило първото полувреме.

Головото шоу продължи и през втората част. В 50' Витиня изведе Нуно Мендеш сам срещу вратаря и португалецът бе достатъчно хладнокръвен, за да направи резултата още по-унизителен.

Четири миути по-късно Алекс Гарсия вкара второто си попадение в срещата след майсторско изпълнение, което остави безпомощен Люка Шевалие.

В 66' резервата Усман Дембеле добави още едно попадение. Носителят на "Златната топка" получи подаване от Брадли Баркола, което изглеждаше по-дълго от нужното, но Дембеле намери начин да прокара топката между краката на Марк Флекен.

Минута преди края на редовното време Витиня направи резултата още по-разгромен. С удар извън наказателното поле португалецът вкара за победата със 7:2.

