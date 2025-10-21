bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Голово шоу, червени картони и дузпи: ПСЖ унизи Байер

Зрелище в Леверкузен

Голово шоу, червени картони и дузпи: ПСЖ унизи Байер
Reuters

Голово шоу, два червени картона и две дузпи белязаха мача между Байер Леверкузен и ПСЖ. Настоящият носител на Шампионската лига победи със 7:2 в Германия в един от най-интригуващите срещи от началото на турнира. 

Футболна драма

Още в 7' ПСЖ откри резултата чрез централния си защитник Уилиан Пачо. Еквадорецът засече центриране на Нуно Мендеш и вкара първия си гол през сезона в Шампионската лига.

15 минути по-късно бе отсъдена дузпа за Леверкузен за неволна игра с ръка на Илия Забарни в наказателното поле. Алехандро Грималдо застана зад топката, но ударът му срещна дясната греда.

Снимка: Reuters

Минути по-късно Сени Маюлу бе близо да удвои резултата, но и неговият изстрел от близка дистанция попадна в гредата.

В 33' Робърт Андрих остави Леверкузен с човек по-малко, след като бе изгонен с директен червен картон за удар с лакът срещу Десире Дуе. Първоначално реферът отсъди жълт картон, но след намеса на VAR той бе променен.

Това изглеждаше като чудесна възможност за ПСЖ да вземе преимуществото, но само 4 минути по-късно и Илия Забарни бе пратен под душовете. Украинецът отново направи нарушение в наказателното поле и бе отсъдена дузпа за домакините.

Снимка: Reuters

Този път Леверкузен смени изпълнителя и Алекс Гарсия изпрати топката в мрежата. Това обаче само ядоса футболистите на ПСЖ, които до почивката вкараха още 3 безответни гола. Десире Дуе на два пъти и Хвича Кварацхелия убиха интригата още преди да е свършило първото полувреме.

Головото шоу продължи и през втората част. В 50' Витиня изведе Нуно Мендеш сам срещу вратаря и португалецът бе достатъчно хладнокръвен, за да направи резултата още по-унизителен.

Снимка: Reuters

Четири миути по-късно Алекс Гарсия вкара второто си попадение в срещата след майсторско изпълнение, което остави безпомощен Люка Шевалие.

В 66' резервата Усман Дембеле добави още едно попадение. Носителят на "Златната топка" получи подаване от Брадли Баркола, което изглеждаше по-дълго от нужното, но Дембеле намери начин да прокара топката между краката на Марк Флекен.

Снимка: Reuters

Минута преди края на редовното време Витиня направи резултата още по-разгромен. С удар извън наказателното поле португалецът вкара за победата със 7:2. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Байер Леверкузен
срещу
ПСЖ
21.10.2025 22:00
Тагове:

футбол шампионска лига байер леверкузен псж дузпа златна топка червен картон усман дембеле голово шоу десире дуе алекс гарсия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути
Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)
БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов

БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов
Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България
Валентина Георгиева се контузи на световното

Валентина Георгиева се контузи на световното

Последни новини

Манчестър Сити потопи

Манчестър Сити потопи "жълтата подводница"

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути
Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)
live
ГЛЕДАЙ ТУК: Арсенал - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

ГЛЕДАЙ ТУК: Арсенал - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV