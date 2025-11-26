Ще потопи ли отново Диего Симеоне бившия си отбор?

Атлетико Мадрид и Интер се изправят един срещу друг за трети път в Шампионската лига, като всеки път на кормилото на домакините стои неповторимият Диего Симеоне. Аржентинецът има само една победа над „нерадзурите“, за които като футболист е изиграл 85 мача и е спечелил трофей от Лига Европа.

История

Снимка: Reuters

За втора поредна година виждаме Атлетико Мадрид срещу Интер в Шампионската лига, като този път мачът е от основната фаза на турнира. Миналата година Атлетико надделя на дузпи на осминафиналите.

Атлетико е загубил само един от деветте си предишни мача у дома в Шампионската лига (7 победи, 1 равенство) срещу италиански отбори, докато Интер няма победа в последните си 12 европейски гостувания срещу испански отбори (4 равенства, 8 загуби).

Италианската афера на Симеоне

Когато говорим за Атлетико Мадрид, неизбежно го свързваме с фигурата на Диего Симеоне. Клубът е попил от неговата философия и едва ли някой си спомня как са изглеждали „червено-белите“ преди идването на Диего.

Снимка: Reuters

Симеоне никога не е крил симпатиите си към Интер. По време на пресконференция в Мюнхен през 2016 година преди мач срещу Байерн аржентинецът отговори на тогавашните слухове относно евентуалното му преминаване в Интер:

„Синът ми, баща ми, съпругата ми, сестра ми – всички знаят, че един ден ще тренирам Интер. Това не е нищо ново!“, казва той.

Снимка: Reuters

Аржентинецът никога не е заставал начело на Интер, но като играч картината е различна. Отново клубът на сърцето му е Атлетико, но за Симеоне е имало и други. Бившият национал е носил цветовете на аржентинския Расинг, ФК Пиза, Севиля, Лацио и, разбира се, Интер.

С екипа на „нерадзурите“ той е изиграл 85 мача и е спечелил един трофей – Лига Европа през сезон 1997/98. В Милано той се наслаждава и на втория най-активен период пред вратата, когато от позицията на дефанзивен полузащитник участва в 29 попадения.

Алварес vs. Мартинес

Днес на терена един срещу друг ще се изправят двама от най-смъртоносните нападатели в Европа и съотборници в националния отбор на Аржентина - Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес. Бившият ас на Манчестър Сити е отбелязал 9 гола в 13 мача за Атлетико в Шампионската лига - впечатляващо, тъй като за „гражданите“ има 8 в 17.

Снимка: Reuters

Лаутаро Мартинес пък от своя страна има отбелязани 12 попадения в последните си 11 мача и се превърна в единствения футболист в историята на Интер с гол в пет последователни мача от „Турнира на богатите“.

Снимка: Reuters

