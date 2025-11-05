Холанд на лов за нов рекорд!

Ерлинг Холанд може да стане единственият футболист, отбелязал гол в пет поредни двубоя от Шампионската лига за три различни отбора – и то не срещу кой да е, а срещу бившия си клуб, Борусия Дортмунд

Двата отбора започнаха идентично сезона в турнира – по две победи в три мача и актив от 7 точки. Освен че няма загуба, Борусия е вторият най-резултатен отбор в надпреварата до момента, отбелязвайки по 4 гола във всеки един от мачовете си.

История

Манчестър Сити ще се надява да удължи серията си от поредни домакински победи срещу немски съперници на 12, но Борусия влиза в мача в отлична форма срещу отбори от Острова – 3 победи в последните 4 срещи.

Задачата пред Пеп Гуардиола не е лесна, но опитният мениджър познава отлично съперника си. Той е непобеден в последните си 10 мача срещу немския гранд, а в общо 15 двубоя срещу Дортмунд той е губил едва 4 пъти.

В последните си 12 домакинства срещу германски отбори Сити неизменно бележи поне по 2 попадения. А Гуардиола разполага и с най-смъртоносното си оръжие – голямата му голова машина, Ерлинг Холанд, който отново е във впечатляваща форма този сезон.

Ерлинг Холанд

Терминаторът, както го наричат противниците му, има 17 гола и 1 асистенция от началото на кампанията. Деветката на Сити се изправя за трети път срещу Борусия Дортмунд, като в последния мач се разписа след впечатляващ отскок. В два сезона и половина в Германия Холанд отбеляза зашеметяващите 86 гола в 89 срещи.

След 60-милионния си трансфер в Сити той не намали темпото, като вероятно никога няма да видим подобен дебютен сезон от играч във Висшата лига. Норвежецът подобри рекорда на Мохамед Салах за най-много голове в един сезон на Висшата лига (36) и задмина редица върхови постижения.

Прескачаме напред към 2025 г., когато нападателят изравни Кристиано Роналдо като най-бързия играч, достигнал 100 гола за един клуб, и стана първият, който е отбелязал 52 попадения в Шампионската лига само за 50 мача.

