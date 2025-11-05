Интер се измъчи с аутсайдер, но остана 100-процентов

Интер се измъчи с аутсайдера Кайрат, но все пак спечели с 2:1 у дома в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

Така "нерадзурите" са един от трите безупречни в турнира до момента. С пълен актив от 12 точки са още Байерн Мюнхен и Арсенал.

На Стадио Сан Сиро домакините притиснаха съперника още от началните минути. Вратарят Темирлан Анарбеков спаси удар на Федерико Димарко, преди Егор Сорокин да спре в последния момент капитана Лаутаро Мартинес.

Впоследствие дузпа за Интер за фал на Офри Арад срещу Ян Бисек беше отменена след видеопреглед, установил, че бранителят на италианския гранд е потърсил контакта.

Изненадващо трудно

Кайрат стресна Змията, отговаряйки с удар с глава на Едмилсон, отразен от Ян Зомер. След това Дастан Сатпайев опита далечен изстрел, при който топката закачи напречната греда.

Интер преодоля тези напрегнати моменти и си отдъхна малко преди почивката, когато Мартинес откри резултата. За световния шампион с Аржентина попадението е четвърто от началото на сезона.

Нападателят обаче беше сменен на почивката и можеше само да изгледа шокирано как Арад изравни с глава в 55'. Така Интер за първи път допусна гол в основната фаза през настоящата кампания.

Изпуснатата "чиста мрежа" подразни домакините и в 67' Карлос Аугусто възстанови аванса им след подаване на Франческо Пио Еспозито. Дебютният гол на бразилеца в Турнира на богатите се оказа достатъчен за петата поредна победа на "нерадзурите" у дома във всички турнири.

В следващия кръг Интер гостува на Атлетико Мадрид, а Кайрат - на Копенхаген.

