Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето

Графики, задвижвани от изкуствен интелект, правят революция в Шампионската лига

Специално признание за Димитър Бербатов. Голмайстор 1 в историята на националния отбор беше избран от Prime Video да представи нови графики в стила на емблематичната игра FIFA. Функционалностите, които представляват скок в бъдещето, ще бъдат използвани през новия сезон в Шампионската лига.

Партньор на Бербатов тази вечер ще бъде бившият му съотборник в Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик. Новото предаване Prime Vision, задвижвано от изкуствен интелект, ще дебютира тази вечер с двубоя Тотнъм - Виляреал.

Димитър Бербатов и Майкъл Карик, които записаха впечатляващи кариери и в Тотнъм, ще бъдат част от старта на стрийминг гиганта, като ще поемат ролята на коментатори по време на мача.

Кой е този футболист?

Действията на терена ще бъдат наложени със статистически данни - от името на футболиста и моментната му скорост от разстоянието при подавания и удари към вратата. Prime ще осигури невероятното изживяване с 22 камери.

Champions TV - всичко, от което имаш нужда за Шампионска лига

"Искахме да предоставим на зрителите нещо иновативно и с определена цел, а не просто да изглежда красиво. Това е алтернатива, която не нарушава основното изживяване, а предлага нова перспектива. Готови сме с нещо уникално за европейския футбол и е предназначено за феновете, които наистина се интересуват от тактика", обясни Андрю Хорнет, директор на Prime за продукцията на живо.

Скорост и посока

Една от идеите е, че с новите функционалности зрителите ще могат по-лесно да идентифицират футболисти, които не са дотам популярни имена. Когато даден играч получи топката, изкуственият интелект ще показва трите му най-вероятни варианта за подаване въз основа на множество фактори, включително позициониране и посока на погледа.

Всеки удар ще бъде анализиран по отношение на скоростта, разстоянието и посоката му. Играчите, които достигнат скорост над 28 км/ч, също ще бъдат отбелязани в системата. Както и тези, които удрят топката с глава на височина над 190 см.

Освен това Prime ще показва и динамично класиране в Шампионската лига, което ще се по време на мача в зависимост от останалите резултати.

