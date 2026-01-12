Денят, в който Салах слезе от Бентлито си и спаси бездомник от хулигани (СНИМКА)

Мохамед Салах отдавна е нещо повече от голмайстор. Той е лице на футбола, което показва, че величието не се измерва само с голове, а с човечност.

Футболният отбор на Египет се класира за полуфиналите на Купата на африканските нации, след като победи действащия шампион Кот д'Ивоар с 3:2 в драматичен мач, игран в Агадир. Един от най-добрите играчи на мача, както се очакваше, беше именно звездата на Ливърпул. Египетският бог първо направи асистенция, а след това отбеляза третия гол за родината си.

100 директни участия в голове!

Салах вече е отбелязал четири гола и е дал четири асистенции в четири мача от началото на турнира. Общо той има 65 попадения и 35 асистенции за Египет - или впечатляващите 100 директни участия в головете. С това нападателят има гарантирано място в елита. Той достигна 100 гола в 111 участия за националния отбор, като само Неймар (94 мача) и Пеле (76) успяха да го направят по-бързо от него.

Снимка: gettyimages

Салах отдавна е надраснал рамките на обикновен футболист. Въпреки че светът го възприема предимно чрез голове, асистенции и трофеи, значението му далеч надхвърля терена. Той инвестира значителна част от богатството си в хуманитарни проекти, особено в родния си Египет. Финансирал е реконструкцията на болници и училища, помагал е на семейства в трудни социални ситуации и е осигурявал средства за лечението на болни деца. Няколко пъти е дарявал големи суми анонимно.

Салах никога не забравя откъде е тръгнал

В родния си град Нагриг той се е превърнал в символ на надеждата и социалния прогрес, където неговата помощ е спомогнала за изграждането на медицински центрове, подобряването на инфраструктурата и откриването на нови възможности за младите хора. Местните хора често посочват, че Салах никога не забравя откъде е тръгнал и се отнася към всички със същото уважение.

Някога стана герой в Англия заради бездомник, когото спаси от хулигани. Историята е от преди повече от 5 години, но сега е на челните страници в Египет.

А именно, след победата над Арсенал (3:1) през 2020 г., египетският футболист спрял на бензиностанция. Там видял група хулигани, които тормозели бездомен мъж. Салах слязъл от Бентлито си, изгонил нападателите и дал на бездомника 100 паунда.

Снимка: Reuters

"Мо беше страхотен, точно както е на терена. Обърна се към момчетата и им каза да внимават, защото може да се окажат в моето положение след няколко години", разказа по-късно бездомникът Дейвид Крейг и добави: "Мислех, че халюцинирам, но не бях, когато Мо ми даде 100 паунда. Каква легенда.

Крейг е фен на Ливърпул

"Обиждаха ме, унижаваха ме, подиграваха ми се, казваха ми: „Виж как изглеждаш, намери си работа, нищо не струваш...“ И тогава един играч от клуба, който подкрепям от 50 години, моят идол, идва и ме спасява..."

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK