Ювентус търси успех срещу опонент, който никога не е побеждавал

Бенфика ще се опитат да вземат скалпа на още един италиански гигант. Момчетата на Жозе Моуриньо гостуват на Ювентус, които нито веднъж не са ги побелавали в историята на Шапионската лига.

Мачът може да гледате пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.

„Орлите“ летят високо

Момчетата на Жозе Моуриньо за втори пореден кръг от Шампионската лига ще се изправят срещу опонент от Италия. Бенфика се намира извън топ 24, но с две последователни победи - едната срещу Наполи – големия съперник на Ювентус в Италия.

И двата успеха бяха с резултат 2:0, което дава шанс на „орлите“ да запишат 3 поредни победи без допуснат гол в турнира за първи път от сезон 1989/90.

Исторически погледнато Ювентус никога не е побеждавал Бенфика. "Орлите" побеждават във всяка една от трите срещу на двтата отбора в турнира.

Скорошна форма

Формата на Бенфика като гост също вдъхва оптимизъм – през уикенда тимът спечели далеч от дома за 7 път в последните си 9 визити. Това може да даде надежда на Жозе Моуриньо да постигне едва втората си победа като гост срещу Ювентус в треньорската си кариера (2 равенства, 3 загуби).

Ситуацията пред Ювентус не е никак по-розова. След като не успя да спечели нито един от първите си четири мача в Шампионската лига този сезон (3 равенства, 1 загуба), Ювентус намери ритъма си с две поредни победи - 3:2 над Бодьо Глимт и 2:0 срещу Пафос. Така „бианконерите“ се настаниха удобно в битката за място в елиминациите.

Юве започва седмия кръг с аванс от три точки пред преследвачите, водени от Бенфика. През уикенда тимът допусна едва второто си поражение под ръководството на Лучано Спалети – 0:1 от Каляри, но у дома „Старата госпожа“ е изключително стабилна и не е губила от март насам (12 победи, 6 равенства). Това прави Ювентус сериозен фаворит да се върне на победния път.

Ако играе Уестън Маккени може да стане едва вторият американец, достигнал 40 мача в Шампионската лига след Кристиан Пулишич (63).

