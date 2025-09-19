bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Кайрат удържа Спортинг почти полувреме, но бе разбит

Казахстански тийнейджър влезе в историята на Шампионска лига

Кайрат удържа Спортинг почти полувреме, но бе разбит
Reuters

Спортинг Лисабон разгроми с 4:1 гостуващия Кайрат в мач от първия кръг на Шампионска лига.

Казахстанският дебютант в основната фаза удържа нулевото равенство почти полувреме на Ещадио Жозе Алваладе. Головете за "лъвовете" отбелязаха Франсишко Тринкао в 44' и 65', Алисон Сантош в 67' и Джовани Кенда в 68'.

Историческият първи за Кайрат се оказа почетен и бе реализиран от резервата Едмилсон 4 минути преди изтичането на редовното време.

Снимка: Reuters

Паметен дебют

Двубоят ще се запомни с дузпата на Мортен Хюлманд в 21', спасена от стража на Кайрат. Със своите 18 години и 96 дни Шерхан Калмурза стана вторият най-млад вратар, отразявал наказателен удар в Шампионската лига. Пред него е единствено Миле Свилар за Бенфика срещу Манчестър Юнайтед през 2017 г. - тогава на 18 години и 65 дни.

Успехът е пети за Спортинг от началото на сезона. Пораженията на "зелено-белите" са в две дербита - 0:1 от Бенфика за Суперкупата и 1:2 от Порто в португалското първенство.

Снимка: Reuters

Във втория кръг на Шампионска лига Спортинг гостува на Наполи, който отстъпи на Манчестър Сити на старта, докато Кайрат ще има вълнуваща, обаче тежка задача - приема Реал Мадрид. Испанският гранд започна с обрат срещу Олимпик Марсилия, осъществен с две дузпи на Килиан Мбапе.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

шампионска лига португалия шампионската лига лисабон спортинг дебют вратар дузпа кайрат първи кръг тринкао алисон сантош джовани кенда едмилсон шерхан калмурза

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига

Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига
Студен душ за Монако след самолета-сауна

Студен душ за Монако след самолета-сауна
Късна драма в земята на викингите

Късна драма в земята на викингите
Юлияна Янева стана световна вицешампионка

Юлияна Янева стана световна вицешампионка
Островът на индианците араваки ни мина на футбол

Островът на индианците араваки ни мина на футбол

Последни новини

Маркъс Рашфорд приземи

Маркъс Рашфорд приземи "свраките" в Шампионската лига
Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига

Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига
Късна драма в земята на викингите

Късна драма в земята на викингите
Студен душ за Монако след самолета-сауна

Студен душ за Монако след самолета-сауна
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV