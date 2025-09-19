Кайрат удържа Спортинг почти полувреме, но бе разбит

Спортинг Лисабон разгроми с 4:1 гостуващия Кайрат в мач от първия кръг на Шампионска лига.

Казахстанският дебютант в основната фаза удържа нулевото равенство почти полувреме на Ещадио Жозе Алваладе. Головете за "лъвовете" отбелязаха Франсишко Тринкао в 44' и 65', Алисон Сантош в 67' и Джовани Кенда в 68'.

Историческият първи за Кайрат се оказа почетен и бе реализиран от резервата Едмилсон 4 минути преди изтичането на редовното време.

Снимка: Reuters

Паметен дебют

Двубоят ще се запомни с дузпата на Мортен Хюлманд в 21', спасена от стража на Кайрат. Със своите 18 години и 96 дни Шерхан Калмурза стана вторият най-млад вратар, отразявал наказателен удар в Шампионската лига. Пред него е единствено Миле Свилар за Бенфика срещу Манчестър Юнайтед през 2017 г. - тогава на 18 години и 65 дни.

Успехът е пети за Спортинг от началото на сезона. Пораженията на "зелено-белите" са в две дербита - 0:1 от Бенфика за Суперкупата и 1:2 от Порто в португалското първенство.

Снимка: Reuters

Във втория кръг на Шампионска лига Спортинг гостува на Наполи, който отстъпи на Манчестър Сити на старта, докато Кайрат ще има вълнуваща, обаче тежка задача - приема Реал Мадрид. Испанският гранд започна с обрат срещу Олимпик Марсилия, осъществен с две дузпи на Килиан Мбапе.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK