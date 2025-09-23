Как Дембеле разплака всички майки по света? (ВИДЕО)

Дали Усман Дембеле заслужава "Златната топка" е въпрос, който дълго ще бъде обсъждан.

Но дали французинът, който триумфира на церемонията в Париж вчера, е добър син - няма съмнение! Дембеле произнесе една от най-емоционалните и важни речи пред елита на футбола, а с последните си думи разплака всички!

Именно в тях той благодари на семейството си и в частност на майка си Фатима.

Какво каза?

След като Дембеле спомена всичките си футболни клубове, ключовите треньори, идолите си и дори националния селекционер на Франция Дидие Дешан, той се обърна към най-близките си:

"Към майка ми... Искам да ти благодаря! За това, че винаги си била до мен, мамо... Винаги си била на моя страна.

Към семейството ми... Преживяхме толкова много заедно... Преминахме през какво ли не. Винаги ще бъдем сплотени", заяви Дембеле, бършейки сълзите си.

В залата бяха родителите му и брат му, които също плачеха от гордост и емоции.

Водещите на церемонията поканиха на сцената мама Фатима, а тя - видимо притеснена и емоционална, изпита радостта първа да поздрави сина си за триумфа.

Групичката от Вернон-Еврьо

През цялото време Дембеле бе надъхван от шумни фенове в театър "Шатле", които заемаха една от ложите.

Снимка: Reuters

Оказаха се негови... съседи, като той не пропусна да спомене.

"Специални поздрави и благодарности на хората от моя град Вернон-Еврьо, където израснах и където за първи път играх футбол. Опитвам се да се връщам там, когато имам свободно време. Жителите му винаги са до мен. Благодаря ви, че само вие никога не ме отписахте!", каза Дембеле.

Връчването на наградата "Златна топка" именно на аса на Пари Сен Жермен би трябвало да предизвика гордост в цяла Франция.

Снимка: Reuters

Страната вече има най-много представители сред кавалерите на трофея. Шестима французи са печелили наградата, като по този начин изпреварват Германия и Италия, които са с по петима представители със "Златна топка".

