Карабах гони първата позиция в Шампионската лига!

Карабах, по-познат в България като Кошмара на Лудогорец, има реален шанс да оглави класирането в Шампионската лига. Азерите гостуват на Атлетико Билбао, който все още търси първата си точка в турнира тази година.

Кошмара на Лудогорец

Кой би предположил, че след втория кръг една от позициите сред първите 8 ще заема азербайджанския първенец Карабах. А защо Кошмара на Лудогорец? – шампионът на Азербайджан през 2024 година нанася най-тежката загуба у дома на българския първенец с 7:2 в третия квалификационен кръг за Турнира на богатите.

В откриващия ден Карабах шокира Бенфика след като изоставаше с 0:2 и направи пълен обрат в резултата насред Лисабон, след което се стигна да уволнението на мениджъра на „орлите“ и назначаването на големия Жозе Моуриньо на поста. А във втория мач надви лесно датския шампион Копенхаген с 2:0.

Билбао в труден момент

Карабах влиза с огромно самочувствие и 6 последователни победи, докато Атлетик Билбао – на хартия по-добрия отбор, но в много труден момент. С равенство и победа в последните си 2 мача, „червено-белите“ загърбиха серия от 7 мача без успех във всички турнири.

Освен това за първи път в историята си „лъвовете“ губят 4 последователни мача в евротурнирите. Така, че ситуацията за испанците е на живот или смърт.

Това ще бъде първият сблъсък между двата отбора, но историята показва, че леко предимство имат испанците. Билбао не е губил мач срещу азербайджански съперник(1 победа и равенство), а Карабах никога не е побеждавал оотбор от Испания, като има записани 3 загуби и 2 равенства.

Ще успее ли Карабах да постигне трета поредна победа в Шампионската лига за първи път в историята си и дори да ограви класирането?

