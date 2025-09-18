Късна драма в земята на викингите

Копенхаген изпусна победата срещу гостуващия Байер Леверкузен в мач от първия кръг на Шампионска лига. Злощастен автогол на Пантелис Хацидиакос дълбоко в добавеното време подари точката на германците за крайното 2:2.

Очакваше се Ерик Тен Хаг да поведе отбора в Шампионската лига, но Байер Левркузен изрита бившия бос на Юнайтед след едва 2 мача. На негово място застана датският специалист Каспер Хюлманд, който преди да поеме „аспирините“ в продължение на 5 години бе селекционер на Дания, където към момента няма нито един футболист на Копенхаген.

Какво се случи?

Още в 9‘ синът на легендата Хенрик Ларсон - Джордан, откри резултата след натиск на домакините.

След като Чаби Алонсо, заедно с цели 17 футболисти напуснаха Леверкузен, шампионите на Германия от 2024 г. не приличат на себе си. „Аспирините“ така и не успяха да изненадат Копенхаген, като най-много удари към вратата на домакините през първото полувреме имаше десният краен защитник на отбора Алехандро Грималдо - 2.

Снимка: Reuters

През втората част отново Копенхаген бе по-дейният отбор, като Марк Флекен под рамката за Леверкузен имаше доста работа. Нидерландецът записа четири важни намеси, задържайки резултата 0:1.

Късна драма

Последните минути от редовното време предложиха доста интрига. В края на мача Копенхаген свали темпото и гостите от Германия се възползваха, като започнаха да атакуват по-осезаемо. Така се стигна до 82‘, когато Грималдо показа индивидуалната си класа, отбелязвайки с прекрасен изстрел от пряк свободен удар.

Снимка: Reuters

Равенството не се задържа дълго, като след само 5 минути Роберт изведе Копенхаген отново напред, само за да може дълбоко в добавеното време Леверкузен да изравни със злощастен автогол на Пантелис Хацидиакос.

Това беше първият мач между двата отбора в основната фаза на Шампионска лига.

Снимка: Reuters

