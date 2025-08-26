bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ

Кайрат пише история след дузпи

Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ

Сензация в Шампионската лига! Кайрат Алмати влезе в основната фаза за първи път в историята, след като елиминира шотландския гранд Селтик.

Двата тима направиха 0:0 в редовното време, както преди седмица, а гол не падна и в продълженията. При дузпите Кайрат спечели с 3:2.

Така Кайрат стана вторият казахстански представител, който стига до основната фаза в най-престижния клубен турнир. Преди тима от Алмати беше Астана на Станимир Стоилов.

Вратарят над всички

В герой за "жълто-черните" тази вечер се превърна вратарят Темирлан Анарбеков, отразил ударите от бялата точка на Адам Айда, Люк МакКауън и Дайзен Маеда. За Селтик реализираха Арне Енгелс и капитанът Калъм МакГрегър.

Дузпите за Кайрат започнаха с пропуск на Валерий Громико, обаче капитанът Александър Мартинович, Офро Арад и Егор Сорокин не сбъркаха.

Така Селтик ще остане далеч от представянето си в Шампионската лига през миналия сезон. Тогава "детелините" отпаднаха от Байерн Мюнхен в плейофите, но на основната фаза.

