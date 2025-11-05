bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кипър ликува! Пафос с първа победа в Шампионската лига

Виляреал е на колене

Кипър ликува! Пафос с първа победа в Шампионската лига
Reuters

Пафос изненадващо победи Виляреал на ст. Алфамега и стана третият кипърски отбор, който записва победа в основната фаза на Шампионската лига. "Жълтата подводница" пък е първият испански тим, който губи мач от представител на Кипър.

Какво се случи?

През първото полувреме Виляреал превъзхождаше Пафос и имаше няколко добри положения. За изненада на всички кипърският отбор откри резултата в началото на второто полувреме. Дерик Лукасен засече с глава центриране и поведе Пафос напред.

Снимка: Reuters

До края на мача "жълтата подводница" атакуваше, но не успя да стигне до попадение. Пафос се защитаваше по страхотен начин и извоюва така желаната първа победа в Шампионската лига в дебютния си сезон.

Виляреал не продължи прекрасната си серия от победи, като изненадващо допусна загуба от новака. Футболистите на Марселино Гарсия може да съжаляват, че не направиха повече, защото имаха добри ситуации.

Снимка: Reuters

В следващия мач Пафос е домакин на Монако, а Виляреал ще гостува на Борусия Дортмунд на Сигнал Идуна Парк в Германия. 

Бивш на Черно море шокира Челси в Баку

Ясна е програмата за Евроволей 2026 в София

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

Бивш на Черно море шокира Челси в Баку

live
ГЛЕДАЙ ТУК: Сити - Дортмунд и останалите късни мачове в Шампионска лига

Ясна е програмата за Евроволей 2026 в София

Паника в Барса: Опасна болест на новия "Камп Ноу"

