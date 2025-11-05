Кипър ликува! Пафос с първа победа в Шампионската лига

Пафос изненадващо победи Виляреал на ст. Алфамега и стана третият кипърски отбор, който записва победа в основната фаза на Шампионската лига. "Жълтата подводница" пък е първият испански тим, който губи мач от представител на Кипър.

Какво се случи?

През първото полувреме Виляреал превъзхождаше Пафос и имаше няколко добри положения. За изненада на всички кипърският отбор откри резултата в началото на второто полувреме. Дерик Лукасен засече с глава центриране и поведе Пафос напред.

Снимка: Reuters

До края на мача "жълтата подводница" атакуваше, но не успя да стигне до попадение. Пафос се защитаваше по страхотен начин и извоюва така желаната първа победа в Шампионската лига в дебютния си сезон.

Виляреал не продължи прекрасната си серия от победи, като изненадващо допусна загуба от новака. Футболистите на Марселино Гарсия може да съжаляват, че не направиха повече, защото имаха добри ситуации.

Снимка: Reuters

В следващия мач Пафос е домакин на Монако, а Виляреал ще гостува на Борусия Дортмунд на Сигнал Идуна Парк в Германия.

