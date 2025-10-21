Колко гола ще вкара Арлинг Холанд срещу Виляреал? (АНКЕТА)

Манчестър Сити е под пара, а Арлинг Холанд не може да спре да вкарва. Норвежката машина има 14 гола в 10 мача във всички турнири от началото на сезона и със сигурност ще иска да добави и Виляреал сред жертвите си.

Испанският отбор е далеч от онази форма през сезон 2021/22, когато стигна до полуфиналите в Шампионската лига, но отпадна от Ливърпул след драматичен обрат от 2:0. В испанската Ла Лига обаче "жълтата подводница" е на трето място, като изглежда, че ще бъде сред изненадите в първенството.

След лошото начало на сезона и загубите от Брайтън и Тотнъм, Сити успя да намери своята форма и сега е втората позиция зад Арсенал в класирането във Висшата лига.

В Шампионската лига всичко е различно

Припомняме, че двата отбора са се срещали само веднъж - през сезон 2011/12. Интересното е, че оттогава "гражданите" са участвали във всяко едно издание на Турнира на богатите, като триумфираха през сезон 2022/23.

От другата страна, Виляреал за пети път играе в Шампионската лига в своята история. Загубата срещу Тотнъм и равенството срещу Ювентус обаче правят задача пред Марселино Гарсия по-трудна от очакваното.

Със сигурност, трябва да се вземе предвид и сумата на играчите. Футболистите на английския гранд са с близо 1 милиард по-скъпи от тези на Виляреал.

В състава на "жълтата подводница" обаче има много играчи, които знаят какво е да се изправиш срещу Манчестър Сити като Томас Партей, Ренато Вейга, Майнър Саломон, Николас Пепе и Айосе Перес.

На "Ла Керамика" днес се очакват над 1100 английски фенове, които да огласят трибуните.

Друга интересна статистика е, че Виляреал има само една запазена чиста мрежа в последните си 9 мача, което е добре дошло за головата машина Арлинг Холанд.

Ще успее ли норвежецът да увеличи головата си серия на 10 поредни мача с гол?

Ето и всички мачове за вечерта:

