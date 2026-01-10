Футболен клуб обагри небето в розово... буквално (ВИДЕО)

Зимна приказка, сняг, приглушено осветление и... розово небе.

Звучи романтично, а всъщност е свързано с футбола.

Преди ден жителите на Бирмингам ахнаха заради красотата над главите им. Тя идваше от... стадиона в града, който се използва от Хъл Сити в Чемпиъншип.

Частици от бурята

Бурята Горети вилнее от няколко дни на Острова. Тя носи със себе си сняг, но и частици във въздуха.

Концентрацията им над Бирмингам е доста, а в комбинация със стадиона нещата стават приказни.

Футболният клуб използва розова светлина, за да подпомага растежа на тревата. Тя се отразява в тези частици, а по този начин и небето сияе в розово.

"Атмосферните условия с ниска облачност и дори по време на снеговалеж могат да направят небето малко по-отразяващо и да покажат блясъка на улично осветление, сградите и дори лилави светлини от футболни стадиони.", обясниха метеоролози от Би Би Си.

Класирането

Хъл Сити е на седмо място в класирането на второто ниво на английския футбол.

На 11 януари тимът играе с Блекбърн у дома. Остава да видим дали и тогава небето ще е розово.

