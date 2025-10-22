Край на кризата: Ливърпул изнесе лекция във Франкфурт

Ливърпул разгроми Айнтрахт във Франкфурт с 5:1 и прекрати агонията на феновете от четири поредни загуби. Головете отбелязаха Юго Екитике, Върджил ван Дайк, Ибрахима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослай.

Арне Слот във втори пореден мач в Шампионската лига остави Мохамед Салах на резервната скамейка, което в този случай проработи.

Слаб старт, но силен завършек

Мачът започна с висок интензитет - с атаки и към двете врати. В 17' Джереми Фримпонг трябваше да бъде принудително заменен, след като получи разтежение в дясното бедро.

Айнтрахт, изненадващо или не, поведе в 26' чрез Расмус Кристенсен. Марио Гьотце получи топката в свободно пространство пред наказателното поле и подаде към Кристенсен, който финтира Андрю Робъртсън и прати топката неспасяемо във вратата на Гиорги Мамардашвили.

Това е пети пореден мач, в който Ливърпул допуска първия гол. В 32' дойде най-сериозното положение за "червените". Доминик Собослай центрира към влезлия като резерва Конър Брадли, който пропусна златен шанс да изравни резултата.

Снимка: Reuters

Две минути по-късно Ливърпул организира прекрасна контраатака. Андрю Робъртсън изведе по чудесен начин Юго Екитике, който надбяга защитниците на Айнтрахт и вкара срещу бившия си клуб.

Мърсисайдци бързо направиха обрат. Капитанът Върджил ван Дайк изведе отбора си напред, след като се извиси във въздуха след центриране на Коди Гакпо от корнер в 39'.

Третият гол за шампиона на Англия не закъсня. В 44', отново след корнер, топката попадна във вратата на Айнтрахт. Този път обаче другият централен защитник - Ибрахима Конате, бе точен след асистенция на Доминик Собослай.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна с натиск на Ливърпул. Федерико Киеза можеше да вкара първия си гол в Шампионската лига за мърсисайдци, но акробатичното му изпълнение мина покрай вратата.

Ливърпул продължи с натиска и в 64' гредата спаси Айнтрахт от четвърти гол.

Шоу на Собослай

Той обаче не закъсня, а Флориан Вирц най-после бе част от гол за Ливърпул. В 66' Доминик Собослай отне и изнесе топката, след което подаде извеждащ пас към Вирц, който от своя страна изведе Коди Гакпо на празна врата и за него остана най-лесното.

Снимка: Reuters

Минути по-късно Доминик Собослай също се озова в прегръдките на съотборниците си. Флориан Вирц отново се отчете с асистенция. Той подаде към Собослай, който с далечен удар по земя матира вратаря Цетерер.

Доминик Собослай продължаваше да вилнее по терена. Унгарецът изигра един от най-силните си мачове с екипа на Ливърпул и можеше да завърши мача с по-висока статистика, но Конър Брадли, Федерико Киеза и Мохамед Салах изпуснаха да вкара след подавания на полузащитника.

В следващия кръг Ливърпул ще бъде домакин на Реал Мадрид в един от най-интригуващите сблъсъци в основната фаза на Шампионската лига. Айнтрахт пък ще пътува до Неапол, за да гостува на Наполи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK