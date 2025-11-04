Ливърпул отново подчини Реал на "Анфийлд"

Ливърпул отново победи Реал Мадрид на "Анфийлд", а големият герой за мърсисайдци е Алексис МакАлистър. Тибо Куртоа отново бе голямата стена пред футболистите на Ливърпул, но в 61' капитулира.

Ливърпул атакуваше, Куртоа спасяваше

Ливърпул започна с натиск, като притисна Реал Мадрид в неговата половина. Най-опасното положение през първата част дойде в 28', когато Флориан Вирц се възползва от празното пространство в половината на Реал и подаде към Доминик Собослай, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване.

Снимка: Reuters

Секунди по-късно обаче отново след удар на Собослай имаше игра с ръка на Орелиен Чуамени. Главният съдия на мача Ищван Ковач бе извикан да види положението на VAR монитора. Той обаче отсъди, че няма нито дузпа, нито нарушение на Чуамени и даде топката на Реал Мадрид.

Последваха няколко положения за Реал, но точен удар така и нямаше. А Собослай продължи да изпробва рефлекса на Тибо Куртоа.

Снимка: Reuters

Най-сериозната ситуация за Реал Мадрид дойде точно преди края на полувремето. Джуд Белингам финтира Ибрахима Конате в наказателното поле и от малък ъгъл стреля, но Гиорги Мамардашвили спаси.

Второто полувреме започна с нови две прекрасни спасявания на Тибо Куртоа. Първо Върджил ван Дайк, а след това Юго Екитике след корнер предизвикаха двете намеси на белгиеца, който до момента носеше Реал на ръцете си.

Заслужен гол

Очакваното се случи в 61', когато Тибо Куртоа най-после капитулира. Доминик Собослай центрира в наказателното поле, а топката засече най-ниският на терена Алексис МакАлистър, който откри резултата.

Снимка: Reuters

Реал отговори чак в 75', когато Винисиус подаде към Мбапе в наказателното поле и той с първото си докосване отправи удар, който мина в близост до вратата.

Десет минути преди края на редовното време Трент Александър-Арнолд се появи в игра под остри освирквания от трибуните.

Снимка: Reuters

В 86' Мохамед Салах направи страхотен пробив и подаде към Коди Гакпо, но отново Куртоа спаси, а при добавката ударът на Саках бе блокиран.

До края на срещата Реал Мадрид се опита да натисне, но Ливърпул удържа победата.

За Играч на мача бе избран авторът на единственото попадение Алексис МакАлистър. Доминик Собослай обаче не се забави да се пошегува, като публикува снимка в социалните мрежи на наградата на аржентинеца и написа: "Пак заповядай".

