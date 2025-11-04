bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Ливърпул отново подчини Реал на "Анфийлд"

Единствено Алексис МакАлистър успя да пробие Тибо Куртоа

Ливърпул отново подчини Реал на "Анфийлд"
Reuters

Ливърпул отново победи Реал Мадрид на "Анфийлд", а големият герой за мърсисайдци е Алексис МакАлистър. Тибо Куртоа отново бе голямата стена пред футболистите на Ливърпул, но в 61' капитулира. 

Ливърпул атакуваше, Куртоа спасяваше

Ливърпул започна с натиск, като притисна Реал Мадрид в неговата половина. Най-опасното положение през първата част дойде в 28', когато Флориан Вирц се възползва от празното пространство в половината на Реал и подаде към Доминик Собослай, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване.

Снимка: Reuters

Секунди по-късно обаче отново след удар на Собослай имаше игра с ръка на Орелиен Чуамени. Главният съдия на мача Ищван Ковач бе извикан да види положението на VAR монитора. Той обаче отсъди, че няма нито дузпа, нито нарушение на Чуамени и даде топката на Реал Мадрид.

Последваха няколко положения за Реал, но точен удар така и нямаше. А Собослай продължи да изпробва рефлекса на Тибо Куртоа.

Снимка: Reuters

Най-сериозната ситуация за Реал Мадрид дойде точно преди края на полувремето. Джуд Белингам финтира Ибрахима Конате в наказателното поле и от малък ъгъл стреля, но Гиорги Мамардашвили спаси.

Второто полувреме започна с нови две прекрасни спасявания на Тибо Куртоа. Първо Върджил ван Дайк, а след това Юго Екитике след корнер предизвикаха двете намеси на белгиеца, който до момента носеше Реал на ръцете си.

Заслужен гол

Очакваното се случи в 61', когато Тибо Куртоа най-после капитулира. Доминик Собослай центрира в наказателното поле, а топката засече най-ниският на терена Алексис МакАлистър, който откри резултата.

Снимка: Reuters

Реал отговори чак в 75', когато Винисиус подаде към Мбапе в наказателното поле и той с първото си докосване отправи удар, който мина в близост до вратата.

Десет минути преди края на редовното време Трент Александър-Арнолд се появи в игра под остри освирквания от трибуните.

Снимка: Reuters

В 86' Мохамед Салах направи страхотен пробив и подаде към Коди Гакпо, но отново Куртоа спаси, а при добавката ударът на Саках бе блокиран.

До края на срещата Реал Мадрид се опита да натисне, но Ливърпул удържа победата.

За Играч на мача бе избран авторът на единственото попадение Алексис МакАлистър. Доминик Собослай обаче не се забави да се пошегува, като публикува снимка в социалните мрежи на наградата на аржентинеца и написа: "Пак заповядай". 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Ливърпул
срещу
Реал Мадрид
04.11.2025 22:00
Тагове:

футбол ливърпул шампионска лига реал мадрид анфийлд тибо куртоа килиан мбапе върджил ван дайк доминик собослай Трент АлександърАрнолд алексис мак алистър

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига

Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига
„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал

„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал
Крушарски: Мрежи никога не е имало, явно са с пердета на очите

Крушарски: Мрежи никога не е имало, явно са с пердета на очите
Филипов: Има медицинска документация, ще съдя за клевета и обида

Филипов: Има медицинска документация, ще съдя за клевета и обида
Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Последни новини

Голът на сезона в Шампионска лига? Меси го няма, но Ван де Вен е тук! (ВИДЕО)

Голът на сезона в Шампионска лига? Меси го няма, но Ван де Вен е тук! (ВИДЕО)
Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига

Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига
„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал

„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал
live
ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Реал и останалите късни мачове в Шампионска лига

ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Реал и останалите късни мачове в Шампионска лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV