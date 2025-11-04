Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига

Байерн Мюнхен удължи победната си серия до 16 мача и продължава да пренаписва историята. Баварците победиха ПСЖ с 2:1 благодарение на голове на Луис Диас, който обаче си изкара директен червен картон и контузи тежко Ашраф Хакими навръх рождения му ден.
ПСЖ допусна първо поражение за сезона в Шампионската лига.
Какво се случи?
Летящ старт за Байерн Мюнхен! След бърза контраатака Луис Диас шокира домакините още в 4'. Люка Шевалие се намеси отлично, след като отрази удар на Олисе, останал очи в очи с него, но избитата топка попадна в бившия футболист на Ливърпул, който не сгреши и опъна мрежата.
В 22' носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле изравни, но попадението бе отменено заради засада. Само три минути по-късно Дембеле бе принудително заменен от Лий Кан Ин.
Малко след това Серж Набри пропусна отличен шанс да удвои резултата, останал сам срещу Шевалие, а в 30' негов удар срещна двете странични греди. 13 минути преди почивката Луис Диас удвои резултата след сериозна грешка на капитана Маркиньос.
Луис Енрике, който отново наблюдаваше първата част от високо, можеше да се радва, че отборът му изоставаше само с два гола, тъй като в края попадение на Йосип Станишич бе отменено заради засада.
След като отбеляза и двата гола, Луис Диас си изкара директен червен картон с грубо нарушение, което може да извади Ашраф Хакими от игра за дълго време.
Диас стана едва вторият играч, който отбелязва два гола и е изгонен в мач от Шампионската лига на УЕФА, след Антоан Гризман през октомври 2021 г. за Атлетико срещу Ливърпул.
През втората част Байерн меко казано се впусна в защита. Притежанието на топката след почивката бе 86% за домакините. През 74' търпението на парижани се отплати — Жоао Невеш върна надеждите за обрат на „Парк де Пренс“.
ПСЖ отправи 15 удара към вратата на баварците през второто полувреме, но не успя да стигне до точката.
С този успех Байерн продължава да пренаписва историята — 16 поредни победи от началото на сезона - рекорд за всички времена!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK