Няма кой да спре Байерн и в Шампионската лига

Байерн Мюнхен удължи победната си серия до 16 мача и продължава да пренаписва историята. Баварците победиха ПСЖ с 2:1 благодарение на голове на Луис Диас, който обаче си изкара директен червен картон и контузи тежко Ашраф Хакими навръх рождения му ден.

ПСЖ допусна първо поражение за сезона в Шампионската лига.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Летящ старт за Байерн Мюнхен! След бърза контраатака Луис Диас шокира домакините още в 4'. Люка Шевалие се намеси отлично, след като отрази удар на Олисе, останал очи в очи с него, но избитата топка попадна в бившия футболист на Ливърпул, който не сгреши и опъна мрежата.

Снимка: Reuters

В 22' носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле изравни, но попадението бе отменено заради засада. Само три минути по-късно Дембеле бе принудително заменен от Лий Кан Ин.

Малко след това Серж Набри пропусна отличен шанс да удвои резултата, останал сам срещу Шевалие, а в 30' негов удар срещна двете странични греди. 13 минути преди почивката Луис Диас удвои резултата след сериозна грешка на капитана Маркиньос.

Снимка: Reuters

Луис Енрике, който отново наблюдаваше първата част от високо, можеше да се радва, че отборът му изоставаше само с два гола, тъй като в края попадение на Йосип Станишич бе отменено заради засада.

Контузия навръх рождения си ден

След като отбеляза и двата гола, Луис Диас си изкара директен червен картон с грубо нарушение, което може да извади Ашраф Хакими от игра за дълго време.

Снимка: Reuters

Диас стана едва вторият играч, който отбелязва два гола и е изгонен в мач от Шампионската лига на УЕФА, след Антоан Гризман през октомври 2021 г. за Атлетико срещу Ливърпул.

Втората част

През втората част Байерн меко казано се впусна в защита. Притежанието на топката след почивката бе 86% за домакините. През 74' търпението на парижани се отплати — Жоао Невеш върна надеждите за обрат на „Парк де Пренс“.

Снимка: Reuters

ПСЖ отправи 15 удара към вратата на баварците през второто полувреме, но не успя да стигне до точката.

С този успех Байерн продължава да пренаписва историята — 16 поредни победи от началото на сезона - рекорд за всички времена!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK